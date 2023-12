Ponta critică dur mesajul lui Iohannis de 1 Decembrie: Se teme că își pierde locul de muncă, nu mai are avion privat, nu mai are salariu bun!

Liderul Pro România, Victor Ponta, invitat la România TV, s-a arătat revoltat de declarațiile făcute de Klaus Iohannis de 1 Decembrie. „Vii din Africa, citești de pe foaie ca un elev prost de clasa I, după care te urci în avionul privat plătit din banii mei și te duci în Dubai. Pe bune, chiar să te cred că te interesează de mine la anul?”, i-a transmis fostul premier lui Iohannis.

Victor Ponta a comentat discursul lui Klaus Iohannis de 1 Decembrie, în care a adus aminte de importanța anului 2024, un an electoral, cu patru tipuri de alegeri. Iohannis a spus că „e responsabilitatea noastră să protejăm viitorul națiunii și, totodată, să rămânem vigilenți în fața curentelor extremiste care, dacă nu suntem suficient de atenți, pot deveni amenințări reale la adresa principiilor de bază ale societății”.

„2024 va fi un an hotărâtor pentru cum va arăta România viitorului. Și aceasta deoarece vom avea alegeri europarlamentare, când îi vom desemna pe cei care ne fac, sperăm, auzită vocea în Uniunea Europeană, vom avea alegeri locale, cele care determină evoluția comunităților în care trăim, alegeri parlamentare, care vor contura majoritatea de guvernare, și alegeri prezidențiale, care vor arăta opțiunea românilor pentru cea mai înaltă funcție în stat. Rezultatele acestui veritabil maraton electoral vor stabili cursul spre care națiunea noastră se va îndrepta în următorii ani. Este responsabilitatea noastră să protejăm viitorul națiunii și, totodată, să rămânem vigilenți în fața curentelor extremiste care, dacă nu suntem suficient de atenți, pot deveni amenințări reale la adresa principiilor de bază ale societății noastre și a sistemului nostru de valori”, a spus Iohannis în discursul său, de Ziua Națională a României.

„Vă spun eu de ce se teme Iohannis. Că își pierde locul de muncă, nu mai are avion privat, nu mai are salariu bun. Vrăjeală. Nu cred că-l interesează prea tare. Nu mai crede nimeni. Citea de pe foaie, cred că fiica mea citește mai bine de pe foaie, nu interesa pe nimeni. Nu e niciun pericol de extremism, ce pericol? Extremism în ce sens? Pericolul cel mai mare îl reprezintă nivelul de viață de zi cu zi. Pensii, salarii, economie. Nimeni nu mai crede în ce zice Iohannis. A zis votați-mă să vă scap de PSD, nu a scăpat pe nimeni de PSD. A zis votați-mă pentru o Românie educată, e mai educată ca niciodată. Care extremiști, cu care trebuie să ne luptăm, cu Simion? Nu mă lupt cu niciun Simion. Nu sunt de acord cu ceartă, cu scandal, mie nu-mi place. Dar eu nu cred că pică Parlamentul că se ceartă nu știu care. Cade România pentru că Iohannis e plecat în Africa și noi facem împrumuturi. Spunea Ciolacu că rămânem fără bani europeni. O să fie un an prost că o să stăm numai în alegeri. Dar nimeni nu mai crede nimic. Vii din Africa, citești de pe foaie ca un elev prost de clasa I, după care te urci în avionul privat plătit din banii mei și te duci în Dubai. Pe bune, chiar să te cred că te interesează de mine la anul? Vai, ce greu îi e lui Iohannis. Nu crede nimeni. Ai terminat cu discursul? Hai că-ți pleacă avionul privat. Tu vii să-mi citești de pe foaie ca la analfabeți, în timp ce te uiți la ceas să vezi când decolezi. Ce ne fac extremiștii? Voi ați fost. Aici e, de fapt, supărarea oamenilor”, a spus Victor Ponta la România TV.