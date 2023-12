Ponta îl ironizează pe Sighiartău

Marcel Ciolacu a declarat că, dacă ar fi fost în locul lui Klaus Iohannis, l-ar fi retras de urgență din funcție pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, după reacţia acestuia în timpul vizitei oficiale pe care premierul o efectuează în SUA. Imediat, liberalii, prin vocea lui Sighiartău, l-au acuzat pe premier că face lobby pentru numirea lui Ponta în locul lui Muraru.

Victor Ponta i-a răspuns ironic lui Robert Sighiartău, după ce europarlamentarul liberal a spus că Marcel Ciolacu ar face de fapt lobby pentru numirea sa în funcţia de ambasador al României în SUA. „Draga Robert – Multumesc pentru propunere; imi place America si cred ca am pregatirea necesara sa fiu un bun Ambasador. Singura problema ( temporara) este ca, in Romania, nu Premierul ci Presedintele numeste ambasadorii – inteleg ca stii deja ca Marcel Ciolacu o sa fie Presedinte ; este o veste buna – o sa accept daca imi propune ! Dar, ca intre noi liberalii ( nu penelistii), am o propunere mai buna. Inteleg ca actualul Ambasador al Romaniei la Washington are un salariu lunar cam de 10.000 dolari – plus 21.000 de dolari pretul reședinței ( si cam 3000 restul cheltuielilor) – in total platim din taxe si impozitele crescute aiurea de PNL cam 400.000 dolari anual. Eu iti propun sa ma duc Ambasador onorific ( imi platesc eu tot si nu cer de la contribuabilii romani nimic) – si voi , PNL, alegeti o taxa pe care sa nu o mai mariti! Esti de acord?”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Deputatul PNL Robert Sighiartău susține că ”secretul” din spatele scandalului diplomatic de la Washington generat de Ciolacu este că premierul vrea să îl schimbe pe actualul ambasador român la Washington.

”Numele noului ambasador la Washington. Mulţi se întreabă care este secretul din spatele scandalului diplomatic de la Washington generat în mod evident de ”marele om de stat” Ciolacu. Secretul, oameni buni, este că domnul Ciolacu vrea pur şi simplu să îl schimbe pe actualul ambasador român la Washington”, a scris Robert Sighiartău miercuri, 6 decembrie, într-o postare pe Facebook.