El a scris istorie în baschet, fiica lui vrea să devină voleibalistă 

Fetița fostului internațional Cătălin Burlacu s-a numărat printre cei 80 de copii prezenți la Festivalul de Baby Volei.

A scris istorie pentru România în baschet, având sute de meciuri la națională, dar fata lui a ales alt sport. Fostul international Cătălin Burlacu s-a numărat printre părinții emoționați care au venit să-și urmărească prichindeii la prima acțiune oficială din viața lor: Festivalul de Baby Volei.

Sofia, fetița de 9 ani a fostului baschetbalist, a fost atrasă de volei de foarte mică. Ea spune că la baschet nu îi plăcea că trebuia să bage mingea în coș, pe când la volei are un teren întreg unde să o trimită.

„Fac volei de trei ani jumate, iar acum am 9 ani. Îmi place mai mult voleiul decât baschetul. La volei îmi place mai mult pentru că nu este coșul de la baschet, și nu trebuie să dai coș. Adică terenul la volei e mare și este ușor pentru mine” – Sofia Burlacu, 9 ani, jucătoare Baby Volei.

Cătălin Burlacu a recunoscut că voleiul a fost alegerea Sofiei, iar el și soția sa nu au influențat-o în nici un fel.

„Pasiunea este a Sofiei, nu este a mea, însă noi susținem toți copiii pe care-i avem. Avem trei, doi fac baschet și ea face volei. Ea a ajuns la volei prin simpla pasiune. Ei au trecut prin aproape toate sporturile și fiecare și-a ales” – Cătălin Burlacu, fost internațional baschet.

Jucător care a cucerit numeroase titluri în țară și în străinătate la baschet, Cătălin recunoaște că la vârsta fiicei sale practica alt sport. Făcea fotbal și abia la 14 ani a trecut la baschet, după ce a fost foarte aproape să ajungă și la rugby.

„Eu am început cu fotbalul până la 14 ani, când am schimbat macazul către baschet. Nu m-am gândit să fac volei. Atunci când am terminat cu fotbalul la 14 ani a venit un profesor să tragă de mine la rugby și unul la baschet. Și așa am ajuns la baschet” – Cătălin Burlacu, fost internațional baschet.

Sofia Burlacu visează să joace în Italia

Legitimată la clubul Activ Ploiești, Sofia abia face primii pași în baschet, dar are deja vise mari: vrea să ajungă să joace în Italia, țară în care și tatăl ei a jucat baschet, la Avellino.

„Mă jucam cu mătușa mea volei și a zis tati să merg la volei. Fac trei antrenamente pe săptămână. Aș vrea să fac mai multe. Mie îmi place la volei. Vreau să ajung în Italia” – Sofia Burlacu, 9 ani, jucătoare Baby Volei.

Dacă la volei, Cătălin Burlacu și fiica lui împart aceeași pasiune, ei sunt în tabere diferite în ceea ce privește personajele favorite din desenele animate.

„Când plouă mă uit la desene animate sau mă joc cu frații mei. Iar când nu plouă și e frumos afară mă joc volei în curte. Îmi place Rapunzel” – Sofia Burlacu, 9 ani, jucătoare Baby Volei.

„Mie îmi place Mickey Mouse. Vă dați seama că o susțin pe Sofia, însă nu sunt un părinte vehement, înțeleg tot procesul care trebuie parcurs și o încurajăm mereu, cum îi încurajăm și pe ceilalți doi copii. Fie că e matematică, fie că e baschet, fie că e volei. Deci nu există reținere. Există doar susținere” – Cătălin Burlacu, fost internațional baschet.

După cum recunoaște, Cătălin Burlacu încă nu se consideră părinte de sportiv, pentru că, spune el, sportul de performanță începe la o vârstă mai înaintată. Acum, totul e ca o joacă, în care copiii trebuie să-și dea seama dacă le place sau nu.

„Probabil că e greu să fii părinte de sportiv, probabil că atunci când va ajunge să concureze la un nivel important, emoțiile vor fi de aceeași valoare. Nu pot spune dinainte ce și cum o să fie, însă mă bucur că Sofia e într-un cadru foarte organizat și într-un mediu sănătos. Eu cred că nu e greu nici un sport. Practic e o rutină, o muncă, care trebuie făcută cu plăcere. Ei nu au ajuns la nivel de performanță Toți fac cu pasiune, toți fac mișcare. Trebuie să fim conștienți că sportul este mult mai greu decât ceea ce pare. Acum e o joacă, minivolei, minibaschet, totul e ca un festival, ca o sărbătoare. Și a prins și la ei foarte bine chestia asta. Sunt într-o continuă adaptabilitate la echipă și ierarhizare în echipă și ei înțeleg foarte bine. Între timp, deprind și tehnicile de rigoare” – Cătălin Burlacu, fost internațional baschet.

Doi invitați speciali din Olanda la Baby Volei Festival

Sofia Burlacu a fost doar una dintre cei 80 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani care au participat la Festivalul de Baby Volei. Președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, spune că principalul obiectiv al acestuia este să-i facă pe cei mici să se îndrăgostească de volei prin joacă.

„E o activitate care trebuie să nu lipsească niciunei federații, pentru că până la urmă trebuie să promovezi cumva jocul ăsta de la nivelul copiilor, iar ceea ce vrem noi să facem și ceea ce am început noi să facem e să aducem copiii într-o zonă de joacă, joaca de-a voleiul. Acum, la această ediție, sunt copii cuprinși între 7 și 9 ani. Sunt 80 de copii, sunt 10 echipe venite aici, câte 8 copilași cu antrenorii respectivi” – Adin Cojocaru, președinte Federația Română de Volei.

Antrenorii celor 10 echipe participante au primit sfaturi de la întemeietorii baby voleiului, olandezii Adrie Noij și Rudi Kun-Kuti, care au fost invitații speciali ai Federației Române de Volei.

„Avem invitați din Olanda, pe Adrie Noij și pe Rudi Kun-Kuti, cei care au promovat din 1990 în Olanda aceste modalități de învățare a jocului de volei prin joc. Cu multe rezultate. Credem că e un lucru fantastic să vină să împărtășească cu copiii, cu antrenorii români, tocmai pentru a reuși cumva să învățăm poate mai multe lucruri pentru viitor la această vârstă. Dânșii ne pot pune la dispoziție anumite filmulețe pe care să le dăm antrenorilor. Și dacă reușim să facem pasul de a implementa un fel de festival al jocului de volei în fiecare an cu cel puțin trei-patru întâlniri și cea a Federației în decembrie să fie ultima, am reuși cumva să spunem că am putea implementa aceste modalități de joc prin care se învață jocul de volei” – Adin Cojocaru, președinte Federația Română de Volei.