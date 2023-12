Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, mesaj tranșant: Avem nevoie de o reprezentare puternică în instituțiile europene, care să protejeze interesele României și ale românilor!

Susținătoare a tradițiilor și valorilor românești, europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, ia atitudine față de unele propuneri aberante venite din partea unor europarlamentari, precum plata de către state a unor despăgubiri pentru exploatarea africanilor ca sclavi sau de înlocuire a cuvântului “Crăciun” cu cel de ”Sărbătoare”.

În context, eurodeputatul Grapini a atras atenția că țara noastră are nevoie de o reprezentare puternică în instituțiile europene, care să protejeze interesele României și ale românilor. Mai mult, Maria Grapini a reiterat necesitatea respectării tradițiilor și valorilor românești!

“România nu va plăti niciodată despăgubiri pentru exploatarea africanilor ca sclavi! Ceea ce este de subliniat aici este faptul că sunt tot felul de ciudați în Parlamentul European care inițiază, peste noapte, rezoluții, ca aceasta. Totuși, ca aceasta să se transforme în act legislativ, trebuie să se ajungă la Consiliul European!”, a punctat Maria Grapini.

Totodată, europarlamentarul PUSL și-a exprimat îngrijorarea față de varianta ca, în viitorul PE, să fie ales acest tip de persoane cărora „le trăznesc, peste noapte” tot felul de idei pe care le transformă, ulterior, în rezoluții.

În altă ordine de idei, Maria Grapini susține că vom avea un Regulament PE mult mai serios după ce acesta va fi modificat.

“ Problema este însă că, dacă România nu o să aibă în Consiliul European un om vertical, care să apere interesul național – și mă refer aici la președinte, care să știe să folosească acel cartonaș prin care te poți opune, la tot felul de aberații care trebuie votate, există riscul să se ajungă și la așa ceva. Din păcate, acest cartonaș nu a fost folosit niciodată, în interesul României, nici de Traian Băsescu și nici de Klaus Iohannis!”, a mai spus europarlamentarul umanist.

Maria Grapini a explicat, încă o dată că o recomandare a UE nu obligă un stat membru, implicit nici pe România, să redacteze o reglementare legislativă în acest sens.

„Tot apar astfel de idei și sfatul meu este ca România, ca și în alte dăți, să nu fie, dacă pot spune așa, școlarul fruntaș și să le adopte ca legi! Eu am făcut în acest an, la PE, o probă. Am comandat felicitări, cu „Crăciun Fericit”!. Știu că, în anii trecuți, s-a scos de pe acestea cuvântul Crăciun! De data aceasta, pe felicitarea de la PE, scrie din nou „Crăciun Fericit”!, a conchis eurodeputatul umanist.