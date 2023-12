Liberalii resping varianta unei alianțe post-alegeri cu AUR

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, marţi seară, că extremismul trebuie să reprezinte o îngrijorare pentru noi toţi. Întrebat dacă PNL va face vreo alianţă sau coaliţie cu AUR, liderul formaţiunii a afirmat: ”Sub nicio formă”.

Nicolae Ciucă a fost întrebat, marţi seară, la Digi 24, dacă extremismul reprezintă un pericol pentru România, având în vedere poziţionarea în sondaje a AUR, şi a afirmat: ”Cetăţenii români sunt suficient de lucizi, au demonstrat-o de fiecare dată, că au capacitatea să înţeleagă ceea ce poate să fie componenta reală a unui demers şi ce poate să fie componenta retorică a unui demers”.

Liderul PNL crede că ”extremismul trebuie să reprezinte o îngrijorare pentru noi toţi”. ”Iese din afara normalului, nu are nicio treabă cu raţiunea şi nu cred că ne aflăm într-un moment în care să putem să discutăm prea mult. Orice discuţie nu face decât să potenţeze componenta extremistă”, a adăugat liderul PNL Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă liberalii iau în calcul să încheie vreo alianţă, coaliţie de guvernare sau orice altă formă de colaborare cu AUR, Ciucă a răspuns: ”În tot ceea ce am discutat ca posibil construct politic nu am luat în calcul partidele extremiste (…) Sub nicio formă”.

„Există un trend crescător extremist. Este un pericol. Venim după o pandemie care a provocat niște mutații și anxietate. A fost frica de moarte, a existat o mortalitate excesivă în România. După, a venit o criză energetică, cu măsurile de compensare luate foarte târziu și când au fost luate, pe picior, ne-au adus costuri foarte mari. După asta, s-a declanșat un război, cu o criză de securitate majoră. Dacă ne uităm la piramida lui Maslow, vom înțelege mai multe și mutațiile și frica interioară a oamenilor”, a mai spus Ciolacu.

De asemenea, prim-ministrul a spus că în acest timp forțele democratice ar trebui, în loc să se atace, să facă un coridor sanitar împotriva acestor forme extremiste.

„Acum vindem știri că vin emigranții, afgani, sirieni, deci există o manipulare, care din punctul meu de vedere, ca om politic, toți oamenii politici trebuie să vina să explice ce se întâmplă. Am vazut alegerile din Olanda, unde extrema a câștigat alegerile. Există un trend la nivel european. În SUA nu există acest trend, acolo e altfel democrația structurată și consolidata. Forțele democratice ar trebui, în loc să se atace prea mult, să facă un coridor sanitar împotriva acestor forme extremiste”, a mai declarat Marcel Ciolacu, la Digi 24.