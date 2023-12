Fostul ministrul al Muncii, Marius Budăi, vești bune pentru pensionari: Toate pensiile românilor vor crește începând cu data de 1 ianuarie 2024!

Fostul ministrul al Muncii, Marius Budăi, a vorbit sâmbătă seară, în exclusivitate, la România TV, despre ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2024 cu pensiile românilor.

Marius Budăi, vești bune pentru pensionari în prag de sărbători! Marius Budăi a subliniat că toate pensiile românilor vor crește începând cu data de 1 ianuarie 2024 și a anunțat când vor fi făcute primele plăți în conturile seniorilor.

”Pensiile vor crește începând cu data de 1 ianuarie, iar valoarea punctului de pensie va crește cu acel procent de 13,8% astfel încât, în calendarul stabilit, imediat după ce se fac deschiderile de conturi și operațiunile de finanțare necesare și specifice deschiderii fiecărui an fiscal se vor începe a se face plățile pentru seniorii noștri. Și pentru luna ianuarie, exact în luna ianuarie, începând cu 5, 6, 3 ianuarie când se vor face primele plăți, vor primi pensiile majorate cu 13,8%. De la 1 ianuarie nu scade nicio pensie”, a declarat Marius Budăi, în exclusivitate la România TV.

Mai mult, Marius Budăi a vorbit și despre indexarea pensiilor militare. Fostul șef al Ministerului Muncii a ținut să precizeze că și pensiile militarilor vor fi majorate de la 1 ianuarie cu 13,8%, deoarece ele nu sunt pensii speciale.

”Știți foarte bine că am avut în discuție, din cauza PNRR și celor care au scris prost acolo, au intrat și pensiile militare, deși nu sunt pensii speciale, dar au intrat în același malaxor, în momentul în care am scris legea și am avut unele modificări la Legea 223, sigur că am prevăzut ca și pensiile militare să fie actualizate în același mod cu rata inflației. Este ceea ce am putut eu să fac cu aprobarea prim-ministrului Ciolacu din respect pentru militarii români”, a mai spus fostul ministru.

Marius Budăi a explicat cum se va rezolva una dintre inechităţile de la pensii şi a dat exemplul unei persoane de sex feminin şi al unei persoane de sex masculin, ambii având 50 de puncte acumulate de-a lungul perioadei active. Dacă, potrivit legislaţiei actuale, femeia are o pensie mai mare, noua lege a pensiilor va egaliza pensia femeii cu cea a bărbatului.

„Şi atunci toţi cei care au fost nedreptăţiţi până acum vor beneficia de un calcul al pensiei şi vă dau un exemplu: dacă o doamnă a strâns 50 de puncte de-a lungul contribuţiei, un bărbat a strâns şi el 50 de puncte de-a lungul perioadei active, doamna, cu prevederile legale în vigoare, are pensia mai mare decât domnul, pentru că total puncte realizate se împarte la un stagiu de cotizare mai mic în funcţie de luna şi anul naşterii, 30, 31, 32 de ani, pe când la bărbaţi se împarte la 35. Acum, una din aceste inechităţi va fi rezolvată şi bărbatul va avea un punctaj suplimentar.

Şi pentru cei care au lucrat peste 25 de ani şi au stat cât mai mult în câmpul muncii va veni acel punctaj suplimentar peste stagiul de cotizare de 25 de ani şi ştiţi că sunt în lege prevăzute trei praguri: între 25-30 de ani, 30-35 de ani si peste 35 de ani astfel încât să încurajăm munca şi să r4ezolvăm şi o nedreptate, că atunci când lucrau câte 8-10 ore si erau trecuti la o fractiune de normă sau poate unii s-au complăcut să lucreze cu 2 lei pe hârtie şi cu 5 lei în mână.

De asemenea, se face deosebirea la cei cu indemnizaţie socială între cei care au stagiu minim de cotizare care e de 15 ani şi cei care au lucrat 30-35 de ani prin acel punctaj suplimentar adăugat la valoare peste stagiul de cotizare de 25 de ani.

De reţinut că în urma recalculării nu va fi diminuată nicio lege, este articol in lege”, a transmis fostul ministru Marius Budăi.