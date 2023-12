Ponta trage un nou semnal de alarmă în privința deficitului bugetar uriaș!

Fostul premier al României, Victor Ponta, a vorbit despre noile prevederi anunțate de actualul prim-ministru, Marcel Ciolacu, ce urmează să fie implementate în 2024.

Victor Ponta a vorbit, în exclusivitate la România TV, despre digitalizarea ANAF, dar și despre taxele ce ar urma să fie introduse pentru unele companii din 2024.

Fostul prim-ministru Victor Ponta a vorbit despre viitoarele reguli fiscale ce urmează să se aplice în România în 2024. În prezent, Ponta este consilierul pe probleme politice a actualului premier, Marcel Ciolacu. El susține că abia din 2025 România va avea parte de creștere economică și liniște în rândul cetățenilor.

„Mie mi se pare că de la Ministerul de Finanțe este gandirea așa: sunt unii care plătesc, să mai punem niște biciuri pe ei. Ăia care nu plătesc nu pățesc nimic. Ăia care plătesc o să treacă în partea cealaltă. Aici e realitatea economică ce nu ține neapărat de decizii funcționărești. Digitalizarea ANAF, nu mai cred așa ceva. Se întâmplă ceva ilegal. Am trimis mail oficial, am primit o hârtie, apoi mail, în care să spun că susțin mail-ul. După nu m-a mai căutat nimeni. Vorbim de 2 milioane de e-facturi procesate pe zi, nu ai cum. Numai câți bani am băgat în digitalizarea sistemului de justiție. 2024 va fi un an dificil. Criza este deja, se simte în inflație, se simt eîn criza de resusrse umane, în crica de leadership. E și un lucru bun, sunt optimist. În 2025, oricine ar fi la putere, o să zică „Hai gata că am trecut de alegeri”.

Nu mai putem să rămânem cu 41 de județe, nu mai putem să rămânem cu 400 de secretari de stat. Din 2025 vin reformele. Fuseseră începute în 2013-2014, reforma administrativă, reforma fiscală. 556 de modificări s-au făcut pe acea reformă fiscală. Codul ăsta fiscal nu îl mai schimbă nimeni. Poate vine chiar Marcel Ciolacu, dacă mai e el în 2025, și spune „Abrogăm aceste modificări”. Aia e adevărata reformă fiscală. România, ca și Europa, suferă foarte mult de forță de muncă. Simion, care nu e prost deloc, e populist. Giorgia Melloni, care spunea că va lupta cu imigrația, a primit cei mai mulți imigranți. Marea noastră problemă, reforma insituțională, a venit „generalul Iarnă”, așa îi spun eu lui Iohannis, a înghețat tot. Nu s-a mișcat nimic în țară. Din 2025 trebuie, că nu se mai poate. Ciolacu a oprit căderea, a pus-o pe plat așa. 85 de miliarde deficit, probabil va fi mai mult”, mai declarat Victor Ponta, în exclusivitate la România TV.

Victor Ponta susține că pensiile și salariile se vor plăti la timp și conform declarațiilor făcute de cei aflați la conducerea țării.

„Sunt convins că se vor da și pensiile, și salariile la profesori. Se vor da, și la judecători. S-au strâns niște întârzieri în domeniile astea. Vor fi bani de pensii, salarii. Sper să se plătească și furnizorii, și constructorii. Sper să se plătească și pensiile, și salariile și facturile la firmele mai mici, că firmele mai mari se descurcă. Eu o să urmăresc și o să susțin pe cel care cred eu că are soluțiile economice pentru 2025”, a mai adăugat fostul premier, vorbind și despre alegerile din 2024:

„Sper ca de data asta, a treia oară, să fie Ciolacu. Iar o să ne „salveze” un Băsescu, un Iohannis. Să ne uităm la Muscel, la doamna Lasconi, să ne uităm la Bruxelles, la Codruța, să vină să ne salveze. Dacă o compari pe Viorica Dăncilă cu Orban, sigur a fost mai bună. Ne uităm la aceiași, că nu sunt alții. Poate după Băsescu, după Iohannis, care ne-au „salvat” de ne-au rupt, poate nu mai pune poporul botu’. Nu candidez la Primăria Capitalei, de ce să fac asta? Doamne ferește. Nici prin cap nu îmi trece. Mi se pare o catastrofă ce face Nicușor Dan. Cei șase primari nu s-au întâlnit niciodată în patru ani. Bucureștiul are cele mai mari resurse din Europa, dar e cel mai urât și cel mai murdar. Lege fără oameni și oameni fără lege nu se poate. Noi avem smart city, dar stupid people”.