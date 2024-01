Cabanele Direcției Silvice Argeș funcționează legal! Armand Chiriloiu: “Direcția Silvică Argeș are toate autorizațiile necesare, atât cele de la ISU, cât și buletine PRAM”

Armand Chiriloiu: “Direcția Silvică Argeș are toate autorizațiile necesare, atât cele de la ISU, cât și buletine PRAM. Trebuia doar ca jurnaliștii să fie corecți și să le ceară, nu să spună că nu există, fără a verifica!”

În data de 5 ianuarie 2024, jurnaliștii de la Jurnalul de Argeș au publicat pe site-ul lor un articol, preluat de pe un alt site, intitulat “Niciuna dintre cabanele Direcției Silvice Argeș introduse în circuitul turistic nu are autorizație de securitate la incendiu”. Linkul articolului a fost trimis de către autori prin email către majoritatea jurnaliștilor din Argeș și chiar din țară, printre care și către ziarul nostru, informează jurnaliștii de la argespress.ro.

„Nu ni s-a cerut punctul de vedere”

Așa cum cere deontologia profesională (și așa cum ar fi trebuit să facă și autorii articolului înainte de a da drumul în spațiul public unei “bombe de presă”), am cerut un punct de vedere lui Armand Chiriloiu, directorul Direcției Silvice Argeș.

Armand Chiriloiu ne-a spus că deține toate autorizațiile necesare, conform legii, atât autorizațiile ISU cât și toate verificările PRAM ale instalațiilor electrice din toate obiectivele din subordinea sa, inclusiv de la cele 3 cabane aduse în discuție de autorii articolului.

Dar nu numai că ne-a spus, fără nicio urmă de emoție, că deține toate autorizările legale, ci ni le-a și prezentat, iar noi le prezentăm, la rândul nostru, cititorilor, pentru edificare. Toate cele 3 autorizații despre care s-a scris că vai, nu există, și se poate întâmpla o nenorocire!, ei bine, există. Și există încă din anul 2006.

Cabanele sunt autorizate din 2006

“Cele trei cabane despre care s-a scris în articol că nu ar avea autorizație de securitate la incendiu și buletine PRAM, vreau să spun că au aceste autorizații încă din anul 2006, anul în care a apărut în legislație obligativitatea autorizării. Astfel, Cabana Bahna are Autorizația nr. 53119 din data de 17.03.2006, Cabana Valea Iașului are Autorizația nr. 53120 din 17.03.2006 și Cabana Mozacu are Autorizația ISU nr. 53121 din 17.03.2006. Toate cele 3 obiective au buletine PRAM de verificare a instalațiilor electrice, obținute cu o firmă autorizată în vara anului 2023 (nr. 423/17.07.2023).

Anual s-au efectuat controale de către ISU și nu au fost găsite nereguli, Direcția Silvică nefiind amendată sau avertizată pentru vreo problemă pe linie de PSI. Cele 3 cabane au obținut, în baza actelor prezentate, și Certificate de clasificare de la Autoritatea Națională pentru Turism, încă din anul 2013.”, spune directorul Chiriloiu.

Am verificat actele puse la dispoziție de directorul Direcției Silvice Argeș și am văzut că cele spuse se confirmă. Totodată a menționat că nu i-a fost solicitat, de către autorii articolului, un punct de vedere cu privire la existența acestor autorizații, aceștia procedând la fel cum procedează de obicei de ani buni, întâi “aruncă cu știrea” în mediul online sau în ziar, apoi așteaptă să vadă ce se întâmplă. Acest lucru e periculos în ceea ce privește percepția publică pentru toată mass-media, care suferă de lipsă de credibilitate, dacă jurnaliști cu experiență fac astfel de greșeli grave, neverificând – măcar dintr-o sursă, dacă nu din trei, cum spune deontologia profesională.

„Am toate calificările și autorizările necesare pentru funcția pe care am deținut-o!”

Am luat legătura și cu dl. Zamfirescu Olivian, omul despre care s-a scris că ar fi “omul de încredere al directorului Chiriloiu”. Era foarte dezamăgit de modul zeflemitor în care a fost acuzat public că nu ar avea competențele pentru atribuțiile pe care le-a avut. Menționăm că dl. Zamfirescu s-a pensionat din luna decembrie, până în momentul pensionării fiind responsabil pentru gestionarea obiectivelor Direcției Silvice din punct de vedere al SSM și PSI, și o vechime de 37 de ani în câmpul muncii.

Domnia sa spune că are toate calificările și autorizările necesare pentru funcția pe care a deținut-o și pentru responsabilitățile pe care le-a avut în cadrul Direcției Silvice, dar acest lucru are de gând să-l prezinte instanței de judecată, care va decide în procesul pe care îl va intenta jurnaliștilor care i-au terfelit imaginea.

“De toate aceste cabane se ocupă un anume Zamfirescu Olivian, de profesie inginer agricol, personaj fără nici o legătură cu silvicultura. Omul este specialist în zootehnie, se pricepe la clocitoare, reproducerea la capre, tunsul oilor etc., neavând absolut nici o calificare în domeniul silvic.

Ce-l recomandă pentru un post atât de important? Simplu: este omul de încredere al directorului Armand Chiriloiu, care i-a dat pe mână inclusiv Protecția Muncii la nivelul D.S. Argeș!” (scrie Jurnalul de Argeș)

„Fumigene” de presă

Când scrii cu răutate și nedocumentat, în mod sigur ai toate șansele să greșești. Când faci o apreciere zeflemitoare (că ai tu posibilitatea să-ți bați joc de un om), pentru că deții un site de presă și poți, când dai tu sentințe, ca jurnalist, asupra competenței sau calificării unui om, în mod sigur încalci principiul profesional, dar și legile.

Nu e primul articol defăimător scris la adresa Direcției Silvice sau a lui Armand Chiriloiu, “jurnal”-iștii pierzând în instanță definitiv procesele, fiind obligați la ștergerea articolelor, la scuze publice și la plata unor daune.

Aici sunt două variante: Ori ura ți-a întunecat mințile și nu mai ai răbdare să-ți documentezi un articol, ori cineva te manipulează, livrându-ți informații pe care tu le iei de bune, fără a le mai verifica. Iar ca jurnalist, e grav și într-un caz, și în altul. Nu trebuie să fii “în slujba lui Chiriloiu” ca să-ți dai seama că nu așa se face presă. Restul – despre prejudiciile aduse prin lansarea unor astfel de “fumigene” – rămâne să se pronunțe instanța, cum a mai făcut-o și cu alte ocazii, au conchis jurnaliștii de la argespress.ro.