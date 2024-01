Libris.ro: Ce au citit românii în 2023

Libris, librărie online de referință pe piața din România, a vândut în 2023 peste 2,5 milioane de produse, cu o medie a comenzii înregistrate la nivel național de 125 lei. Cele mai active județe în privința achiziției de carte sunt București, Brașov, Cluj, Ilfov și Iași. “Cărțile pentru copii” domină topul categoriilor, la nivelul tuturor județelor, urmate de Beletristică. Top 3 Categorii este completat în funcție de județ de Științe Umaniste, Religie sau Spiritualitate și Ezoterism.

Topul celor mai vândute cărți este condus de Rezervă (Prințul Harry), urmat de Micul Prinț (Antoine de Saint-Exupéry) și Ține-ți copiii aproape (Gordon Neufeld & Gabor Maté). Lise Bourbeau este cel mai vândut autor pe Libris în 2023, alături de Gabor Mate și Prințul Harry.

Cele mai multe comenzi de carte pe cap de locuitor s-au făcut în 2023 din Ilfov, București și Brașov, cu o medie a comenzii de 123 lei în Ilfov și respectiv 144 și 141 lei. Cluj, Iași și Timișoara completează topul județelor cu cele mai multe comenzi pe cap de locuitor, iar cele mai puține comenzi pe Libris s-au plasat din Harghita, Covasna și Călărași.

La nivel național, traficul înregistrat de pe dispozitivele mobile a fost de peste 3 ori mai mare decât de pe desktop, cu vârfuri în București (85%), urmat de Timiș (84%) și Cluj (81%).

Este al cincilea an în care analizăm preferințele cititorilor și realizăm Harta României în cărți citite. An de an, remarcăm cum interesul față de lectură a crescut constant, mai ales, în rândul copiilor și generațiilor tinere. La fel ca și în 2022, titlurile din categoria „Cărți pentru copii” au fost cele mai bine vândute pe Libris.ro. De asemenea, „Spiritualitate și Ezoterism” este o categorie în plină ascensiune. Lise Bourbeau, autoarea celor mai bine vândute titluri din această categorie: „Cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine” și „Vindecarea celor 5 răni”, este și scriitorul preferat al anului 2023. Cei mai avizi cititori sunt din Ilfov, București și Brașov, județele care au cele mai multe comenzi pe cap de locuitor”, a declarat Laura Țeposu, CEO Libris.

Topul județelor către care s-au livrat cele mai multe comenzi plasate pe Libris se menține la fel ca în 2022. București, Brașov, Cluj, Ilfov și Iași au rămas cele mai active județe în privința achiziției de carte de pe libris.ro. „Rezervă” (Prințul Harry) este cea mai bine vândută carte în 4 din cele 5 județe, doar în Cluj fiind devansată de „Micul Prinț” (Antoine de Saint Exupéry).

Top 5 cele mai active județe în privința achiziției de carte

1.București – 358.919 cărți vândute;

2.Brașov- 104.896 cărți vândute;

3.Cluj- 92.112 cărți vândute;

4.Ilfov- 85.499 cărți vândute;

5.Iași- 83.905 cărți vândute.

Biografia României: 2023 în cărți citite

Cel mai vândut titlu de pe Libris.ro în anul 2023 se regăsește pe primul loc în alegerile cititorilor din 18 județe, respectiv Alba, Argeș, Brașov, București, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș și Vrancea.

Dacă în Satu Mare și Maramureș cei mai mulți cititori sunt pasionați de poveștile clasice, Vrăjitorul din Oz și Alice în Țara Minunilor (Lewis Carroll) fiind cele mai vândute titluri, Îndreptar pentru Spovedanie (Nicodim Măndiță) fost preferată de publicul din Botoșani și Brăila în 2023, în timp ce în Covasna, topul vânzărilor a fost dominat de Poezii (Mihai Eminescu). Categoria B. Întrebări și teste pentru obținerea permisului de conducere auto 2023 și Noul Cod Rutier 2024 pe înțelesul tuturor (Marius Stănculescu) sunt cele mai vândute titluri din Giurgiu.

Cele mai multe volume livrate au fost din categoriile Cărți pentru Copii, ocupând locul fruntaș în fiecare județ, urmate de cărțile din categoria Beletristică. Se remarcă o creștere a interesului pentru cărțile din categoria Religie sau Spiritualitate și Ezoterism, acestea ocupând locul 3 în Top Categorii în majoritatea județelor.

Interesul pentru cărți în limba engleză se menține crescut și în 2023 (+25%), iar Ana Huang (seriile „Twisted” și „King of Sin”) este cea mai bine vândută autoare din această categorie de cărți.

Top 5 cele mai vândute cărți pe Libris în 2023

Rezervă- Prințul Harry Micul prinț- Antoine de Saint-Exupery Ține-ți copiii aproape – Gabor Maté, Gordon Neufleld Cât timp înfloresc lămâii – Zoulfa Katouh Singur pe lume – Hector Malot.

Top 10 cărți în engleză:

Twisted Hate. Twisted #3 – Ana Huang Twisted Games. Twisted #2 – Ana Huang Twisted Love. Twisted #1 – Ana Huang Twisted Lies. Twisted #4 – Ana Huang Icebreaker. Mapple Hills #1 – Hannah Grace The Concise 48 Laws Of Power – Robert Greene Matilda. Special Edition – Roald Dahl Fourth Wing. The Empyrean #1 – Rebecca Yarros No Longer Human – Osamu Dazai King of Pride. Kings of Sin #2 – Ana Huang

Cele mai populare categorii și cele mai vândute 5 titluri din fiecare

Cărți pentru copii

Micul prinț- Antoine de Saint-Exupery Singur pe lume – Hector Malot 500 de glume jucăușe pentru copii Fetița cu chibrituri – H.Ch. Andersen – Carte de colorat Creionel 4-5 ani. Caiet de exerciții grafice

Beletristică

Cât timp înfloresc lămâii – Zoulfa Katouh Inocenții – Ioana Pârvulescu Din cer au căzut trei mere – Narine Abgarian Băiatul cu pijamale în dungi – John Boyne Simon – Narine Abgarian



Beletristică pentru copii

1. Micul prinț – Antoine de Saint-Exupery

Poveste de Crăciun – Charles Dickens

3. Scrisori de la Moș Crăciun – J. R. R. Tolkien

4. Charlie și Fabrica de ciocolată – Roald Dahl

5. Matilda – Roald Dahl

Beletristică Young Adult

1. Războiul care mi-a salvat viața – Kimberly Brubaker Bradley

15 zile fără internet – Sophie Rigal-Goulard

3 Însemnări din viața mea – Alfie Deyes

Vine vacanța cu trenul din Franța – Adina Popescu Never Never. Nu uita să-ți aduci aminte de mine – Colleen Hoover, Tarryn Fisher Instrucțiuni pentru fete cuminți. Seria Crima perfectă. Vol.1 – Holly Jackson Toate pânzele sus! – Radu Tudoran Invitația la vals – Mihail Drumeș Curajul de a fi tu însuți – Marianne Rubinstein Povestiri de pe Calea Moșilor – Adina Popescu

Dezvoltare personală

600 de teste rapide care vă stimulează neuronii – Loic Audrain, Sandra Lebrun Arta manipulării – Kevin Dutton Când corpul spune nu – Gabor Mate Atomic Habits – James Clear Mitul normalității. Trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică – Gabor Maté

Științe Umaniste

Gânduri către sine însuși – Marcus Aurelius Lebăda neagră de pe Balaton – Romeo Couti Constelațiile familiale – Bert Hellinger Terapia imago. Știința relațiilor – Harville Hendrix, Helen LaKelly Hunt Meditații – Marcus Aurelius

Spiritualitate și Ezoterism

Puterea extraordinară a subconștientului tău – Joseph Murphy Cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine – Lise Bourbeau Vindecarea celor 5 răni – Lise Bourbeau Câmpul. Căutarea forței secrete a universului – Lynne McTaggart Ikigai. Secrete japoneze pentru o viață lungă și fericită – Francesc Miralles, Hector Garcia

Top 5 cei mai vânduți autori/general

1. Lise Bourbeau

Gabor Maté Prințul Harry Eric-Emmanuel Schmitt Narine Abgaryan

Care sunt cele mai citite volume, numărul de cărți comandate, traficul de pe dispozitive mobile și date despre comenzile celor mai fideli cititori din fiecare județ pot fi consultate pe harta interactivă creată de Libris prin prelucrarea datelor* de vânzări la nivelul anului 2023, pe acest link – România în cărți citite, Ediția 2023.

*Pentru o relevanță sporită, analiza exclude vânzările de manuale și carte școlară.

Despre LIBRIS

Afacere 100% românească, Libris a intrat pe piața de carte în 1991, cu librăria Șt. O. Iosif din Brașov. În 2009, apare Libris.ro care, în 14 ani de existență în online, a devenit nume de referință pe segmentul de librării în România.

În toți acești ani, Libris și-a asumat activ un rol de susținător al lecturii și a derulat campanii numeroase în acest sens. Din 2019, Libris a demarat proiectul CarteTeca, prin care își propune să-i atragă pe copii și adolescenți către lectură, oferind acces la volume noi și actuale bibliotecilor școlare. Anual zeci de biblioteci primesc, în urma unui concurs de proiecte de încurajare a lecturii, volumele cele mai dorite de copii, precum și titluri necesare incluse în bibliografie, astfel încât cei mici să poată descoperi cititul prin cărți noi, colorate și atractive.