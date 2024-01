Gimnastul care a venit din Moldova să scrie istorie pentru români 

Gimnastul Emilian Neagu recunoaște că a plâns mult din cauza despărțirii de părinți încă de la 14 ani.

A plecat de mic de acasă, din Republica Moldova, pentru a încerca să scrie istorie pentru România în gimnastică. A ajuns în lotul național de seniori și este una dintre speranțele țării noastre la o calificare la Jocurile Olimpice din 2028. Emilian Neagu are 22 de ani și de opt s-a mutat la București, unde a ajuns să facă parte din lotul olimpic al României.

Sacrificiile au fost mari, iar lacrimile multe. A început gimnastica la 10 ani, iar la 14 a sosit în România, pentru că antrenorii de aici au văzut în el un mare talent. Numai că el a resimțit din plin dorul de casă.

„Eu sunt din Republica Moldova, am început gimnastica la 10 ani, la 10 ani am intrat prima oară în sală, m-au dus părinții mei. Am fost chemat la un concurs aici în România, la vârsta de 14 ani și după m-au selectat la lotul național de juniori. Prima oară când am auzit nu prea am vrut să accept, pentru că eram foarte departe de casă, de ai mei. Ei bineînțeles că m-au îndrumat să merg, că știau că voi avea un viitor” – Emilian Neagu, gimnast lotul național al României.

Sportivul recunoaște că a suportat foarte greu despărțirea de casă. Și acum vorbește cu familia lui măcar o dată pe zi.

„Mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc când am plecat de acasă. Mi-era foarte dor de mama, de sora mea și de taică-miu. Pe la început, când mai mergeam în vacanțe plângeam, pentru că voiam să mă întorc la ei, mi-era foarte dor de ei. Până și în ziua de azi îi sun în fiecare zi, Mi-e foarte dor de ei. Când eram mai mic îi sunam chiar mai des” – Emilian Neagu, gimnast lotul național al României.

În 2022 s-a retras pentru câteva luni din gimnastică

Chiar dacă iubește gimnastica, Emilian a luat în 2022 o decizie radicală: a luat o pauză de cinci luni din gimnastică. Nu a putut sta însă mult departe de sală, antrenamente, adrenalină și colegi, așa că revenirea a fost la fel de bruscă precum ieșirea din scenă.

„Am și renunțat. Am făcut o pauză, dar m-am reîntors pentru că mi-am dat seama că îmi place foarte mult acest sport, vreau să continui. Și am mai avut momente, dar am avut persoanele care m-au susținut și m-au încurajat. Mi s-a făcut dor de performanță, de concurs, de momentele de a concura, antrenamentele îmi lipseau foarte mult. Dar cel mai mult mi-au lipsit concursurile, cantonamentele, colegii” – Emilian Neagu, gimnast lotul național al României

Revenit în activitate, tânărul gimnast are și un vis: acela de a ajunge la Jocurile Olimpice! Iar o prezență la Los Angeles, în 2028, ar fi întruchiparea perfectă a visului său.

„Visul meu e să ajung la Olimpiadă. Nu contează dacă… Știu că e foarte greu să ajungi în finală și să iei și medalie, dar îmi doresc măcar să ajung acolo” – Emilian Neagu, gimnast lotul național al României.

Chiar dacă locuiește la București de câțiva ani, Emil nu s-a adaptat încă. El ar prefera să stea într-un oraș mai mic, lipsit de aglomerație.

„De fapt, Bucureștiul pentru mine e un oraș cu care nu m-am acomodat. Pentru că nu suport aglomerația, e prea mult haos. Prefer undeva în orașele mai mici, pe le periferie” – Emilian Neagu, gimnast lotul național al României.