Ce comparație! ” Mai ușor la COASĂ decât la antrenamentele de la FCSB” 

Ovidiu Perianu, fotbalist care aparține de echipa lui Gigi Becali, e omul cu care Gloria Buzău speră să obțină promovarea.

Venit la divizionara secundă Gloria Buzău pentru a-și relansa cariera, mijlocașul Ovidiu Perianu ar putea reprezenta omul decisiv în încercarea noii sale echipe de a obține promovarea în Superligă la finalul acestui sezon. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani aparține încă de FCSB, club la care a ajuns când avea doar 17 ani și pentru care a și jucat doi ani.

Perianu recunoaște că tatăl lui, dinamovist pur-sânge, a avut un moment de ezitare înainte de a fi de acord ca fiul său să ajungă la rivala de-o viață a „câinilor”.

„Sincer, când a fost sunat de președintele de la Regal Sport a fost un șoc pentru tata. A zis: <<lăsați-mă un pic să mă gândesc>> și până la urmă s-a gândit la viitorul meu și la ce-i mai bine pentru mine și m-a lăsat să merg. În ziua meciurilor cu Dinamo nu prea vorbeam așa cu el. După vorbeam, dar înainte de meci, nu” – Ovidiu Perianu, fotbalist Gloria Buzău.

Ovidiu a copilărit în satul bunicilor, Bogești, aflat la 11 kilometri de Bîrlad. Acolo a aflat și ce înseamnă să alergi în aer liber, acolo a făcut toate năzbâtiile de pe lume, însă a descoperit și ce înseamnă munca fizică sau mersul cu vaca. După cum recunoaște, însă, nici o muncă, nici măcar cositul, nu depășea în intensitate sau greutate antrenamentele făcute cu preparatorul fizic al FCSB, Thomas Neubert.

„Am fost și la vaci, eram mic, și cu calul am mers. În primul rând eram copil, mai mult era o joacă pentru mine, nu era ceva să iau în serios. Am mers peste tot. Și la sapă și la coasă. E mai greu cu domnul Neubert decât la coasă” – Ovidiu Perianu, fotbalist Gloria Buzău.

Pentru a ajunge să joace 45 de meciuri pentru FCSB, fotbalistul a făcut multe sacrificii. A fost nevoit ca de la 11 ani să plece de acasă și să vină la București.

„Am început la vârsta de 8 ani la Bârlad și după, la vârsta de 11 ani am plecat în București. Am plâns primele 6 luni, un an. Am suferit, că eram mic, plângeam după casă. Mereu vorbeam la telefon cu părinții, cu bunicii la fel” – Ovidiu Perianu, fotbalist Gloria Buzău.

Ovidiu nu a renunțat niciodată la visul de a reveni în satul copilăriei, la Bogești.

„Mi-am cumpărat și pământ și mi-am făcut câteva chestii acolo, dar ușor-ușor, mai e timp și le voi rezolva pe toate, sănătoși să fim” – Ovidiu Perianu, fotbalist Gloria Buzău.

Amintirile din copilărie sunt cele care încă îi umplu sufletul de bucurie fotbalistului de la Gloria Buzău. În afară de faptul că era mare fan al personajului de desene animate Ben 10 și își dorea să aibă la mână acel ceas special, numit Omnitrix, prin care să schimbe lucruri, el nu poate uita cum era atunci când mergea cu colindul .

„Când eram mic, îmi plăcea foarte mult Ben 10. Dacă aș fi avut Omnitrixul, mi-aș fi dorit în primul rând să fiu sănătos și apoi să ajung la o echipă de top. Dar, revenind în planul realității, îmi amintesc că am fost cu colindul. Mergeam și cu colindul și cu uratul și mă primeau oamenii altfel la mine în sat la Bogești, mă invitau în casă, cu prăjituri, dulciuri, eram primit frumos. A fost o perioadă minunată” – Ovidiu Perianu, fotbalist Gloria Buzău.

Tot atunci, în anii copilăriei, a descoperit și credința, pentru că atunci când era mic mergea în fiecare duminică la biserică alături de bunici.

„Cu bunica mea mergeam mai mereu la biserică, dar de la un timp nu am mai avut timp. Când am o duminică liberă, însă, merg la biserică. Sunt un om religios” – Ovidiu Perianu, fotbalist Gloria Buzău.

„Cam 80% din sat ține acum cu FCSB”

După ce a crescut și a devenit titular la FCSB, era o adevărată vedetă atunci când se ducea în satul copilăriei, toată lumea dorind să facă poze cu el. Evident, acum aproape tot satul ține cu „roș-albaștrii”!

„Da, eram ca o vedetă în sat, toată lumea când mă vedea venea să facă poză cu mine. Nu tot satul, dar cam 80% e cu FCSB” – Ovidiu Perianu, fotbalist Gloria Buzău.

Chiar dacă își are originile în Moldova, Ovidiu și-a pierdut accentul local. El spune amuzat că totul e doar de adaptare, căci atunci când se enervează accentul îi revine foarte puternic.

„În timpul pe care l-am petrecut în București m-am dezvățat așa să vorbesc moldovenește. Acolo e originea mea. Când sunt nervos sau când mă enervez sunt direct moldovean-moldovean” – Ovidiu Perianu, fotbalist Gloria Buzău.

