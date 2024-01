Sebastian Burduja îl readuce cu picioarele pe pământ pe Nicușor Dan: „Vrei să o baţi pe Firea? Trebuie să mă baţi mai întâi pe mine!”

Liderul PNL Bucureşti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat că îşi asumă candidatura la Primăria Capitalei, el precizând că este în fişa postului său, după ce a preluat şefia organizaţiei PNL Bucureşti. ”I-am spus public domnului Nicuşor Dan: Vrei să o baţi pe Firea? Trebuie să mă baţi mai întâi pe mine. Haide să facem alegeri primare. Nu mi-a răspuns”, a mai spus Burduja.

Sebastian Burduja, liderul PNL Bucureşti, a declarat miercuri că urmează ca în perioada următoare să îi întrebe şi pe bucureşteni, foarte direct, dacă mai merită Nicuşor susţinerea PNL pentru un al doilea mandat. ”Vom face un sondaj public, în care toţi se vor putea pronunţa”, a precizat el, arătând că şi la nivelul PNL vor avea o evaluare finală în perioada următoare privind mandatul primarului Capitalei.

”Suntem în plin proces de evaluare pentru mandatul actual al domnului Nicuşor, ce a făcut până acum şi se împlineşte în curând un an de când PNL i-a lăsat un decalog, 10 subiecte domnului Nicuşor. Dânsul a răspuns după şase luni, a răspuns în ultima zi, i-am parcurs răspunsul, îl evaluez, împreună cu colegii mei, eu nu sunt convins dar vom avea o evaluare finală în perioada următoare”, a declarat Sebastian Burduja în emisiunea România Politică de la Prima News.

”Vă spun un lucru în premieră, că o să îi întrebăm şi pe bucureşteni, foarte direct, mai merită Nicuşor susţinerea PNL pentru un al doilea mandat? Vom face un sondaj public, în care toţi se vor putea pronunţa”, a precizat Burduja.

El a precizat că această campanie va începe zilele următoare. Liderul PNL Bucureşti a precizat că ”nu i se pare că Bucureştiul arată pe cât de bine ar trebui să arate”, precizând că PIB-ul Bucureştiului este peste multe Capitale europene, dar ”avem o administraţie foarte proastă”.

”E în fişa postului, pentru fiecare preşedinte de filială, să fie candidat la cea mai importantă funcţie din circumscripţia respectivă, în cazul Bucureştiului Primăria Generală. Când eşti preşedinte de filială trebuie să îţi asumi şi nu ai o asumare mai important decât să dai ochi în ochi cu electoratul, să îi ceri votul, să îi ceri încrederea şi să demonstrezi că poţi să câştigi sau să ai un rezultat foarte bun”, a spus liderul PNL Bucureşti, în emisiunea România Politică de la Prima News, întrebat dacă va candida din partea PNL la Primăria Capitalei.

Sebastian Burduja a afirmat că o să îşi facă în continuare treaba ca ministrul al Energiei şi lider al PNL Bucureşti şi a precizat că este expert în dezvoltare urbană.

Despre candidaturile pentru sectoare, Sebastian Burduja a declarant că PNL a decis în forurile de conducere că ”vor merge prin noi înşine”, cee ace înseamnă că vor avea candidaţi la toate sectoarele şi binenţeles la Capitală.

Despre afirmaţia lui Nicuşor Dan că, printr-o candidatură a PNL, liberalii îi fac caou Gabrielei Firea mandatul de primar, Burduja a precizat că într-o democraţie, trebuie să câştige cel mai bun.

”Chiar dacă avem un primar în funcţie, el nu este un monarh în funcţie, nu este implicit candidatul dreptei”, a spus Burduja, precizând că nu este de acord ”cu acest narativ care este foarte ieftin”.

Potrivit lui Burduja, discuţia ar trebui să fie despre proiecte şi despre cee ace vor să facă pentru bucureşteni. ”I-am spus şi public domnului Nicuşor Dan: Vrei să o baţi pe Firea? Trebuie să mă baţi mai întâi pe mine. Haide să facem alegeri primare pe partea de dreapta, nu am nicio problemă”, a spus el.

Burduja a precizat că astfel de alegeri primare se fac în toate democraţiile avansate. ”Eu consider că Bucureştiul a avut parte, patru ani de zile, sub administraţia Firea, de o administraţie incapabilă şi cu tot felul de conexiuni, de caracatiţe şi tot ce s-a spus şi apoi am avut parte de încă trei ani de blocaje, din păcate, de un oraş care nu arată mai bine şi că este nevoie de aceasta a treia cale, liberal, aşa cum liberalii au demonstrat”, a subliniat Burduja.