Ciolacu îl pune la punct pe Iohannis: Credeți că eu uit că am fost acuzat total pe nedrept, când era pandemie, că am furat Ardealul?

Marcel Ciolacu, atac fără precedent la adresa lui Klaus Iohannis, după ce au fost împreună la Ziua Unirii. Premierul Ciolacu susține că el nu a uitat și nu va uita niciodată cum a ieșit președintele Klaus Iohannis să-l acuze că vrea să fure Ardealul, împreună cu UDMR. Ciolacu a spus că nu va uita niciodată cum l-a sunat mama lui să-i spună că va fi băgat la pușcărie pentru ”trădare de țară”.

”Ce înțelegere pot să am cu un om care-și termină mandatul? Nu am nicio înțelegere cu Klaus Iohannis. Dacă dumneavoastră credeți că eu uit că am fost acuzat total pe nedrept, când era pandemie, că am furat Ardealul. Mama mea, soție de militar, m-a sunat să-mi spună că mă bagă ăștia la pușcărie pentru trădare de țară. Credeți că eu pot să uit vreodată așa ceva! Nu voi uitat niciodată așa ceva! Ce discuții să am eu cu șefii serviciilor secrete pentru alegeri? Nu am avut nicio discuție cu vreun șef al serviciilor secrete pentru alegeri”, a spus Klaus Iohannis.

Premierul Marcel Ciolacu a explicat joi seară, de ce a majorat bugetul Administrației Prezidențiale pentru deplasările externe ale lui Klaus Iohannis. „A venit o solicitare în acest sens”, a spus Marcel Ciolacu, adăugând că președintele Klaus Iohannis trebuie să dea explicații în fața românilor.

„Nu l-am votat pe dl președinte niciodată. A fost ales președintele României de către români și va da seama în fața românilor. Mi-a venit o solicitare de la Administrația Prezidențială pentru deplasări externe. Conform Constituției, acest lucru este oferit președintelui pe politică externă”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a spus că nu a avut o discuție cu Klaus Iohannis cu privire la problemele fermierilor și transportatorilor, negând astfel faptul că președintele i-ar fi solicitat să rezolve rapid problema.

„Suntem la fake news-uri! (n.red – râde). N-am avut această discuție cu președintele Iohannis. Singurul lucru pe care îl constat și eu este că marea majoritate a problemelor invocate de către fermieri, dar și de către transportatori s-au rezolvat și vom continua să finalizăm tot ceea ce am convenit. (…) Ce anume să-mi solicite președintele, ceva ce am rezolvat deja? Presupun că dacă mi-ar fi solicitat ceva ar fi făcut-o din prima zi de conflict, dar n-am avut acest dialog”, a spus Marcel Ciolacu.

Pe de altă parte, premierul Marcel Ciolacu a spus, joi seara, la Realitatea Plus, că va continua cu reorganizarea bugetară, care s-ar putea încheia în iunie. „Până în iunie termin reorganizarea sistemului bugetar și așa voi face. Sunt foarte multe locuri vacante, voi merge pe cei 25 la sută, așa cum am spus. Eu înțeleg că nu vrem impozitare progresivă, trebuie să existe un echilibru. Am avut întâlnirea cu polițiștii și militarii. Înainte, această categorie avea anumite beneficii față de civili. În 30 de ani de democrațieau început și civilii să aibă aceleași drepturi ca militarii. Trebuie să înțelegem că e o categorie aparte”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, joi seara, despre informațiile apărute în spațiul public privind diploma sa de Bacalaureat, dar și despre modul în care și-ar fi obținut certificatul de revoluționar. Premierul spune că și-a dat examenul maturității atunci când a fost cazul, adică la finalul liceului.

Totodată, șeful Executivului mai spune că a obținut certificatul de revoluționar prin prisma faptului că a participat la evenimentele din 1989 și dă asigurări că nu este nimic necurat în acest sens.

În ceea ce privește diploma de studii liceale, premierul spune că este vorba despre un adevărat fake news și dă asigurări că a terminat liceul la timp și și-a dat Bacalaureatul imediat după.

„Am terminat liceul la 18 ani. Nu pot să răspund unui fake news. Nu pot să… Am terminat liceul din prima. E adevărat, am dat la facultate, nu am intrat de prima oară și știți că am prins comunismul. M-am dus în Armată, am făcut armată un an și patru luni”, spune Ciolacu.

Șeful Guvernului a mai vorbit și despre certificatul său de revoluționar și spune că nu este ceva ce să îl facă să se rușineze, întrucât a participat la evenimentele din 1989.

„Pentru că am participat la Revoluție, nu mi-a adus niciun beneficiu. Nu mi-e rușine de acest lucru, n-am ascuns acest lucru, dar la ce a urmat, am făcut în fața notarului, nu am solicitat eu să mi se schimbe certificatul. N-am pensii, n-am avut beneficii financiare. Am făcut parte din Club 22 la Buzău și cred că fac parte și acum. Eram vreo 42 de persoane care am participat la Revoluție la Buzău. Cu toții au declarat că am participat. Nu mi-e rușine, vreau să povestesc nepoților mei. Fiul meu știe acest episode. Despre ce, mi-e rușine de că am ieșit pe stradă, că am fost în Palatul Comunal, am fost la tipografie, nopțile alea?”, a completat premierul Ciolacu.