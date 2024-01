Premierul Ciolacu îi ironizează pe liberali: „Cea mai mare reuşită a mea şi a Guvernului este intrarea parţială în Schengen. Dar până la a se lăuda toată lumea cu realizarea asta e drum lung!”

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, că cea mai mare realizare a sa ca premier şi a Guvernului României în integralitatea sa, indiferent dacă e vorba despre PSD sau PNL, este faptul că, într-o perioadă scurtă, a reuşit intrarea parţială a ţării noastre în spaţiul Schengen. „Până la a se lăuda toată lumea cu această realizare e drumul lung”, a adăugat el.

„Noi când am decis să intrăm la guvernare, nu a decis niciunul dintre noi pentru funcţii şi vedem costurile funcţiilor în acest moment. Nici să nu fim ipocriţi, că ne-a siluit cineva. Că de aceea faci politică, faci politică ca să guvernezi, faci politică, mai ales când eşti membru al celui mai mare partid din România, să vii cu politici publice. Sunt momente când trebuie o relaxare social-democrată, sunt momente când trebuie impozitare mai mare a capitalului pentru a aduce un echilibru. Când noi am hotărât să intrăm la guvernare România era după trei sau patru crize, în pragul unei crize sociale profunde, ceea ce ar fi dus în România la un dezechilibru macroeconomic şi la o instabilitate politică”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri la Conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Maramureş.

„Dacă am reuşit împreună cu partenerii de coaliţie de a aduce acest echilibru în ultima perioadă, după faimoasele guvernări de dreapta, am reuşit fiindcă am avut o stabilitate politică. Nu poţi să construieşti în nicio ţară fără stabilitate politică. Nu poţi să discuţi cu investitorii străină să vină să învestească la tine, dacă nu demonstrezi că ai o stabilitate macroeconomică şi o stabilitate politică. Este cel mai important lucru”, a completat Ciolacu.

„Cu adevărat, am şi eu gusturi amare, cum le aveţi şi dumneavoastră, cum le are şi Mihai Tudose. Ştiţi, victoria are întotdeauna mulţi părinţi. înfrângerea deodată devine orfană. Aşa e în politică. Cea mai mare realizare a mea ca premier şi a Guvernului României în integralitatea sa, indiferent dacă suntem de la PSD şi PNL, este faptul că într-o perioadă foarte scurtă, când nimeni nu mai credea, am reuşit această intrare parţială în spaţiul Schengen, dar până la a se lăuda toată lumea cu această realizare e drumul lung. Este o realizare a Guvernului României şi e suficient”, a mai spus liderul PSD.