Eurodeputatul Maria Grapini susține că România are nevoie de soluții, nu de “show”: Profesioniștii din mass-media nu trebuie să încurajeze genul anarhic de a face politică al unor lideri!

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, cere sinceritate din partea formatorilor de opinie și, în context, le solicită acestora să nu încurajeze modul anarhic de a face politică al unora!

Potrivit eurodeputatului Grapini, trebuie să ne asumăm să informăm sincer cetățenii cu ce se poate si ce nu se poate face!

“Eu, din anul 2014, de când sunt europarlamentar, cred că am avut sute de intervenții în plenară, dar și intervenții scrise, cu argumentele de rigoare, și am cerut și acum, la preluarea președinției Consiliului UE de către Belgia, ca pe perioada celor șase luni cât timp deține președinția să pună în program continuarea procesului de aderare al României și Bulgariei la Spațiul Schengen. Am cerut acest lucru premierului belgian, atât în scris, cât și verbal”, a punctat Maria Grapini.

În opinia eurodeputatului PUSL, în contextul în care România va intra din martie în Schengen maritim și Schengen aerian, era normal ca președinția belgiană să își propună, până în luna iunie, când vor avea loc alegeri europarlamentare, definitivarea intrării celor două țări și în Schengen terestru.

„Legat de show-ul făcut de George Simion, consider că oamenii din mass-media cu credibilitate, profesioniști, nu trebuie să încurajeze acest gen de a face politică. Nu de show politic are nevoie România. Nu am văzut așa ceva în alte state, unde chiar și partidele extremiste nu fac genul acesta de show, precum cel făcut de George Simion”, a conchis eurodeputatul Grapini.