Drulă îi pune la punct pe contestatarii Alianței Dreapta Unită: Votul, în USR, a fost unul „covârşitor” în favoarea acestei construcţii politice!

Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), Cătălin Drulă, a declarat, luni, că primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a propus în cadrul Comitetului Politic al partidului să se amâne cu o lună decizia privind formarea Alianţei Dreapta Unită, dar că votul a fost de 95% în favoarea alianţei.

Întrebat, la B1Tv, cum comentează reproşurile aduse recent de către primarul Elena Lasconi şi europarlamentarul Vlad Gheorghe, liderul USR a răspuns că în orice partid apar şi păreri diferite.

„Eu am o idee clară despre ce înseamnă leadership, ceea ce înseamnă să conduci, să fii asumat, să îţi asumi o direcţie. Şi cred că România are foarte mult de suferit, pentru că sunt puţini oameni care să înţeleagă asta, mai ales în zona politică. Evident, ca în orice organizaţie, ca în orice partid, apar şi păreri diferite, apar şi dezbateri. De altfel, colega mea, Elena Lasconi, a fost la postul dumneavoastră aseară şi chiar dumneaei a explicat: ‘Avem democraţie în USR’. A fost o dezbatere aprinsă, cu diferite păreri. Dumneaei a propus la un anumit punct să mai stăm cu alianţa, să mai amânăm o lună, care e o propunere validă. Au fost şi alţi colegi care au avut alte păreri, la sfârşit am avut un vot care a fost covârşitor, că până la urmă despre asta este democraţia – vot foarte clar”, a spus preşedintele USR.

Întrebat care au fost obiecţiile împotriva alianţei, Drulă a menţionat că „anumite reţineri sunt normale”, dar că votul a fost unul „covârşitor” în favoarea acestei construcţii. Liderul USR a adăugat că maturitatea politică înseamnă „să ştii să faci construcţii” pentru a atinge scopuri mai mari şi să ai în vedere aspectele care unesc.

„Până la urmă ne-am întâlnit în acest comitet politic tocmai ca să dezbatem şi să spună oamenii ce au pe suflet. Acolo cineva a înregistrat, era o zonă închisă şi a dat publicului un singur fragment. Dacă aţi fi văzut toată dezbaterea, aţi fi văzut cum ideile – şi unele din care am avut de câştigat – au fost covârşitoare în favoarea susţinerii, a consolidării acestei opţiuni de dreapta unită, iar la sfârşit am avut un vot. Votul a fost 95% pentru alianţă. Au fost 3% abţineri, 2% voturi împotrivă. Există o mare susţinere în USR pentru a da soluţii de guvernare României, pentru a da soluţii reale, pentru a ataca Preşedinţia României, pentru a gândi mare. Tocmai de aceea ne-am unit cu alte partide. În momentul în care sunt partide diferite, nu întotdeauna sunt numai lucruri care te unesc. Mai sunt şi lucruri care sunt diferite. Avem o istorie politică, nu s-a descoperit asta astăzi, dar maturitatea politică înseamnă să ştii să faci construcţii pentru a obţine nişte scopuri mai mari şi să te gândeşti la lucrurile care te unesc. Forţa Dreptei sunt oamenii care nu au vrut să stea alături de PSD. PMP sunt oamenii care nu au cedat ameninţărilor, şantajelor, linguşelilor de la PNL”, a mai afirmat Cătălin Drulă.