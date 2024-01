Voucherele pentru alimente, acordate până în anul 2027!

Guvernul a aprobat mecanismul de implementare pentru sprijinul material care va fi acordat perioada 2024-2027 pentru anumite categorii de persoane defavorizate, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin.

Crește numărul românilor care pot beneficia de tichete sociale pentru alimente şi mese calde. „Guvernul a adoptat hotărârea pentru aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare în perioada 2024-2027 a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, din rândul pensionarilor sau a persoanelor cu dizabilităţi. Plafonul maxim de venituri până la care o persoană poate beneficia de tichete sociale electronice pentru alimente şi mese calde a fost majorat la 2.000 de lei, faţă de 1.700 de lei, valabil anul trecut. Pentru anul în curs, tichetul are o valoare nominală de 250 de lei şi se acordă o dată la două luni, iar banii respectivi pot fi folosiţi exclusiv pentru achiziţionarea de alimente şi mese calde şi pot fi utilizaţi în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări”, a declarat Mihai Constantin, miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a precizat că eligibile pentru acest tichet sunt şi familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere şi familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei, pentru familiile şi persoanele singure cărora li s-au distribuit dreptul de ajutorul de incluziune în condiţiile Legii 196/2016, precum şi pentru persoanele fără adăpost.

Mihai Constantin a adăugat că o altă măsură de sprijin aprobată începând din 2024 este ca persoanele din categoriile menţionate să beneficieze şi de un sprijin material sub formă de pachet cu alimente, în cuantum de maximum 125 de lei, o dată la şase luni.

„Primele alimentări ale acestor tichete electronice pentru anul 2024 se vor face în următoarele săptămâni, la jumătatea lunii februarie, după ce, împreună cu autorităţile acreditate şi cu autorităţile locale, se va face un nou inventar al persoanelor beneficiare de acest program, având în vedere că plafonul, menţionez încă o dată, a fost ridicat pentru anul în curs la 2.000 de lei”, a mai afirmat Constantin.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a anunţat, recent, la Alba Iulia, că prima tranşă din acest an pentru voucherele sociale va fi acordată în a doua jumătate a lunii februarie, fiind necesară o actualizare a bazei de date în condiţiile în care a crescut la 2.000 de lei venitul pe care trebuie să-l aibă o persoană eligibilă, transmite Agerpres. „În 2024 vom avea şase tranşe. Prima tranşă va fi acordată la finalul lunii februarie şi fac această precizare: eu am să comunic public pe acest subiect când normele vor fi adoptate, probabil că săptămâna viitoare o să avem normele adoptate, tranşa din februarie va veni după jumătatea lunii februarie. De ce? Pentru că am ridicat plafonul de eligibilitate la 2.000 de lei faţă de anul trecut, când era plafonul la 1.700 de lei şi pentru acest lucru eligibilitatea se reface pentru toţi cetăţenii care sunt până în 2.000 de lei cu venituri. Mai mult decât atât, avem nevoie şi de bazele de date care sunt la Ministerul Muncii, reajustate în urma indexării pensiilor, care a avut loc la 1 ianuarie 2024”, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.