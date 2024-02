Lewis Hamilton urmează să piloteze pentru Ferrari începând din 2025!

Lewis Hamilton (39 de ani) urmează să piloteze pentru Ferrari începând din 2025. După acest anunţ, valoarea totală a companiei (capitalizarea de piață) listată la bursa din New York a crescut pe parcursul zilei de astăzi cu 7 miliarde USD.

Lewis Hamilton, la Ferrari din 2025! Anunţul a fost făcut de Toto Wolff, şeful de la Mercedes, echipă pentru care britanicul concurează din 2013 şi alăturid e care a câştigat de şase ori titlul mondial (al şaptelea l-a cucerit cu McLaren, pentru care a concurat în perioada 2007-2012).

Lewis Hamilton mai are contract un an cu Mercedes, în 2024, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Acordul presupune ca britanicul să meargă la echipa din Maranello înainte de sezonul 2025, fără ca Mercedes să primească vreo compensație. În spatele planului au stat Fred Vasseur, directorul Scuderiei Ferrari, și John Elkann, președintele executiv al Ferrari, scrie GSP.

După acest anunţ, valoarea totală a companiei Ferrari (capitalizarea de piață) a crescut pe parcursul zilei de astăzi cu 7 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni Ferrari la finalul zilei de miercuri era de 346.78 dolari. Pe parcursul zilei de astăzi, acesta a atins 384 de dolari, un maxim istoric! Cum sunt împărțite acțiunile Ferrari: 55,00% – acționari publici; 24,44% – Exor NV; 10,39% – Piero Ferrari; 5.69% – BlackRock; 4,48% – T. Rowe Price Associates.

l