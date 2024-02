Antoanela Manac are în minte doar biletul de Paris!

Cea mai bună triatlonistă din România se pregătește să plece la primul concurs, în Zimbabwe pentru a acumula puncte care să o ducă la Jocurile Olimpice. Până să ajungă în Africa, frumoasa sportivă și-a făcut echipă și a alergat 21 de kilometri la un semimaraton, la București.

Cu 5 luni înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, Antoanela Manac, cea mai bună triatlonistă din România are un singur gând! „Îmi doresc ca în iulie să fiu la Paris! Este visul meu, pentru asta muncesc și pentru asta mă lupt în aceste momente. Cu acest gând m-am pregătit până acum, iar dorința este una foarte mare”-Antoanela Manac, campioană națională la triatlon. Pentru asta, frumoasa sportivă susținută de Federația Română de Triatlon, are nevoie de concursuri unde să acumuleze puncte care să o ducă la cea mai mare competiție sportivă din lume. Anto a încheiat 2023 cu un bronz în Kenya și îl va începe pe 2024 tot într-o țară din Africa. „Primul concurs ar trebuie să fie în Zimbabwe, am de călătorit ca de fiecare dată, dar aștept să văd unde voi fi introdusă pe lista de start. Îmi doresc să particip pentru că încep calificările pentru ultima luptă înainte de Jocurile Olimpice de la Paris” Antoanela Manac, campioană națională la triatlon.

A alergat 21 de kilometri la un semimaraton

Până la primul concurs de triatlon din acest an, sportiva a făcut echipă cu doi băieți și a alergat la un semimaraton, la București. „Sunt un pic emoționată, este o cursă mai lungă decât de obicei, mai exact 21 de km de alergare și condițiile meteo de afară nu țin cu noi” – Antoanela Manac, campioană națională la triatlon. Pentru că mai tot timpul anului este plecată la competiții în străinătate, sportiva susținută de Federația Română de Triatlon e bucuroasă atunci când concurează acasă. „E tare bine să fiu la București și o motivație mai mare. Acasă te mai cunoaște lumea, te mai încurajează este o bucurie și o mândrie în același timp”- Antoanela Manac, campioană națională la triatlon. De sărbători, Anto nu a avut timp de vacanță. „Am început antrenamentele după prima zi de Crăciun. De obicei în perioada sărbătorilor mă axez pe anudranță pentru a avea o capacitate aerobă mai bună pentru ce va urma” – Antoanela Manac, campioană națională la triatlon. Triatlonista zâmbește atunci când este întrebată dacă este o zi în care nu se antrenează. „Nu există așa ceva, mai sunt unele săptămâni în care luăm pauză luni. După o săptămână de încărcare e bună și un pic de relaxare, de refacere, recuperare și masaj” – Antoanela Manac, campioană națională la triatlon.

A terminat 2023 cu un bronz în Kenya

Ultimul concurs la care Antoanela Manac a participat în 2023 a fost în Kenya, la începutul lunii decembrie, acolo unde românca a terminat pe locul 3.

”Competiția a fost un succes, nu mă așteptam la o medalie. În Kenya a fost cald, în România erau 0 grade când am plecat. În Kenia am dat peste umiditate și căldură, care nu sunt cele mai bune prietene ale mele. Am intrat la cursa de alergare pe locul 6 și până la final m-am ambiționat să trec în primele 3 și am reușit” –Antoanela Manac, campioană națională de triatlon. Punctele pe care Anto le-a acumulat în Kenya sunt importante în calificarea ei la Jocurile Olimpice de la Paris. „Această competiție a fost una care a punctat pentru Jocurile Olimpice și acesta a fost și motivul pentru care am călătorit până acolo, pentru că de cele mai multe ori, cursele cele mai dificile sunt cele cu diferențe de fus orar, de umiditate și de temperatură” –Antoanela Manac, campioană națională de triatlon.

Perioada de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris se încheie la finalul lunii mai, anul viitor, iar sportiva trage tare să ajungă la competiția din Franța.

