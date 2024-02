Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, mesaj tranșant: Statele membre, printre care și România, trebuie să stabilească măsuri compensatorii pentru consumatorii vulnerabili!

maria.grapini@europarl.europa.eu

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a precizat că statele membre trebuie să stabilească măsuri compensatorii pentru consumatorii vulnerabili, conform recentei directive europene.

“Eu am fost raportor pe directiva referitoare la normele comune pentru piețele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului. Am luptat și am impus un amendament care spune că statele membre trebuie să găsească măsuri compensatorii pentru consumatorul vulnerabil. În România nu trebuia să dăm acea plafonare de preț, la facturi, la toată lumea și trebuia mai întâi să identificăm consumatorul vulnerabil”, a punctat eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, această importantă directivă trebuie asimilată și în România.În contextul în care, susține eurodeputatul umanist, facturile la gaz ar fi plafonate doar pentru cei care au cu adevărat nevoie și nu și pentru cei care au venituri mult mai mari decât salariul minim s-ar face nu numai economie la bugetul de stat, dar ar fi și o echitate socială.

“Măsuri compensatorii pentru connsuatorul vulnerabil se dau și acum, spre exemplu, în Spania. Statele membre, printre care și România, au obligația de a stabili măsuri prin care să protejeze consumatorul vulnerabil”, a mai spus Maria Grapini.

Reamintim faptul că europarlamentarul PUSL, în calitatea sa de raportor din partea comisiei pentru Piață Internă (IMCO), a repurtat un important succes privind normele comune pentru piețele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului. De altfel, Maria Grapini, a informat, chiar la finele anului trecut, Comisia pentru Piață Internă cu privire la rezultatele trialogului pe marginea acestui important dosar, pentru consumatori și piață internă.

Potrivit eurodeputatului Grapini, în data de 27 noiembrie, a avut loc ultimul trialog pe acest dosar, dată la care s-a ajuns la un acord cu Președinția spaniolă a Consiliului UE.

“În ceea ce privește articolul 25, unde avem competente partajate cu ITRE (Comisia pentru industrie, cercetare și energie), și unde sunt vizați consumatorii vulnerabili și considerați ”săraci” din punct de vedere energetic, consider că, în privința deconectărilor de la gaz ale acestora, în urma unor negocieri indelungate si dificile, am reușit să obținem un rezultat bun deoarece statele membre vor fi obligate să ia măsuri pentru a preveni deconectarea consumatorilor vulnerabili și ”saraci” energetic”, a punctat Maria Grapini, în informarea transmisă colegilor din comisia pentru Piață Internă.

În opinia europarlamentarului umanist, este un mare suces pentru Parlamentul European faptul că grupurile vulnerabile și persoanele afectate de sărăcia energetică vor fi mai bine protejate de întreruperea aprovizionării cu gaze, în viitor. În plus, mai spune Maria Grapini, toți consumatorii vor primi mai multe drepturi și vor fi sprijiniți atunci când vor trece de la furnizarea de gaze fosile la alte gaze alternative. Mai mult, a adăugat eurodeputatul PUSL, în ceea ce privește deconectările în timpul litigiilor, statele membre vor fi obligate să se asigure că furnizorii nu reziliază abuziv contractele și nu deconectează această categorie de consumatori vulnerabili motivând, spre exemplu, că s-ar ocupa de o plângere care face obiectul soluționării extrajudiciare a litigiilor și, ca atare, acest lucru nu va afecta drepturile și obligațiile contractuale ale părților.

De asemenea, Maria Grapini mai spune, referindu-se la furnizorul de ultimă instanță, că atât clienții casnici, cât și IMM-urile care nu primesc oferte bazate pe realitatea din piață de la furnizorii de bază, vor putea primi noi oferte, de ultimă instanță, de la furnizor, pentru a nu fi lăsați pe dinafară.

Totodată, europarlamentarul umanist a subliniat faptul că toți clienții vor avea dreptul de a schimba furnizorul de gaze, în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, statele membre trebuie sa se asigure că clienții casnici, microîntreprinderile și întreprinderile mici au acces gratuit la cel puțin un instrument care compară ofertele de gaze naturale ale furnizorilor, inclusiv promoțiile acestora.

Și, nu în ultimul rând, Maria Grapini a punctat faptul că, în urma negocierilor, s-a asigurat că statele membre stabilesc puncte unice de contact, pentru a oferi tuturor clienților, inclusiv celor care nu au acces la internet, toate informațiile necesare privind drepturile lor, instrumentele de comparare certificate, măsurile de asistență disponibile, inclusiv cele care vizează clienții vulnerabili.