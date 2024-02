Donald Trump, noi declarații șocante despre NATO

Donald Trump a început cursa pentru un nou mandat la Casa Albă și scoate la înaintare artileria grea. Fostul lider american a declarat sâmbătă, la un miting electoral în Conway, Carolina de Sud, că ar încuraja Rusia să facă ce vrea oricărei țări NATO care nu-și atinge ținta de cheltuieli bugetare alocate apărării.

Declarația lui Trump i-a șocat pe politologi care s-au arătat îngrijorați de viitorul Alianței și în același timp de pacea la nivel global, în cazul în care acesta va obține un nou mandat la Casa Albă.

Mai mult, experții se tem că dacă va fi reales în funcția de președinte al SUA, Donald Trump nu va respecta articolul 5 din Tratatul NATO, referitor la apărarea colectivă a Alianței.

„NATO era praf când mi-am făcut eu apariția. Am zis: Toată lumea trebuie să plătească. Ei au spus: Bine, dar dacă nu vom plăti, vei continua să ne aperi? Am zis: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a declarat Donald Trump.

Acesta a ținut să precizeze că un președinte al unui mare stat al cărui nume nu a vrut să îl menționeze l-a întrebat la un moment dat dacă SUA i-ar mai apăra țara dacă ar fi invadată de Rusia, chiar dacă nu ar plăti contribuția pentru apărare. Răspunsul lui Trump a fost cât se poate de clar și în același timp halucinant.

„Nu n-o să vă protejez. De fapt, i-aș încuraja (pe ruși) să facă ce dracului vor. Trebuie să plătiți. Trebuie să vă plătiți facturile”, a mai spus Donald Trump.

La scurt timp, după discursul lui Trump, Casa Albă a transmis un comunicat în care a calificat declarațiile fostului lider drept îngrozitoare și labile.

„Preşedintele Biden a restabilit alianţele noastre şi ne-a făcut mai puternici în lume pentru că ştie că principala responsabilitate a fiecărui comandant este siguranţa poporul american şi respectarea valorilor care ne unesc. Încurajarea invadării aliaților noștri cei mai apropiaţi de către regimuri criminale este îngrozitoare şi labilă – şi pune în pericol securitartea naţională americană, stabilitatea mondială şi economia Statelor Unite”, a precizat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates.

NATO a fixat pentru fiecare stat membru o țintă de cel puțin 2% din PIB acordat cheltuielilor pentru apărare. Cu toate acestea, majoritatea membrilor Alianței nu îndeplinesc acest obiectiv. Cu toate acestea, pragul de 2% din PIB nu reprezintă o obligație și nici nu generează repercusiuni, așa cum percepe Donald Trump modul de finanțare a cheltuielilor pentru apărare ale țărilor Alianței Nord-Atlantice.