Paradis Hotels & Resorts a preluat hotelul Modern All Inclusive 4* din stațiunea Mamaia

Paradis Hotels&Resorts începe sezonul estival 2024 cu opt hoteluri în administrare, hotelul Modern All Inclusive din stațiunea Mamaia fiind adăugat toamna trecută unităților de cazare din Venus, Jupiter, Saturn și Mamaia aflate în grupul hotelier cu activitate pe litoralul românesc. Compania, care gestionează acum 2.700 de locuri de cazare de patru, trei și două stele, estimează o creștere a cifrei de afaceri la aproape 10 milioane de euro în 2024.

Complex Modern Mamaia All Inclusive 4*este situat pe promenada din centrul stațiunii, primul rând la mare, și este unul dintre primele hoteluri de tip All Inclusive de pe litoral. O serie de investiții au fost realizate în 2019 în special în ceea ce privește camerele, majoritatea cu vedere la mare. Hotelul oferă mai multe facilități în pachetul all inclusive, printre care umbrele și șezlonguri gratuite pe plaja proprie. Vacanța 2024 la hotelul Modern începe în luna mai și costă de la 439 de lei/camera dublă/zi în pachetul all inclusive.

Un alt hotel al grupului, achiziționat în 2022, se află în prezent într-un proces de investiții care va asigura reconversia într-un hotel de lanț hotelier global. Din vara anului 2024 va face parte din unul dintre cele mai mari lanțuri hoteliere din lume și va fi primul hotel de lanț international de pe litoralul românesc. Investiția totală se ridică la peste 6 milioane de euro.

“Pentru noi, 2023 a fost un an de echilibru și consolidare, în care ne-am concentrat pe o bună organizare și integrare a tuturor hotelurilor într-un concept unic de promovare și vânzare. Anul 2023 a însemnat o acumulare mare de experiență și informație astfel încât strategia pentru 2024 și pentru anii următori este mult mai elaborată în tot ceea ce înseamnă organizare internă, promovare, vânzare, servicii acordate turiștilor, dezvoltare pe termen mediu și lung”, declară Aurelian Marin, proprietarului Paradis Hotels&Resorts și al agenției de turism “Paradis Vacanțe de Vis”, cu o experiență de 25 de ani în organizarea și vânzarea de vacanțe pe litoralul românesc.

Din grupul Paradis Hotels&Resorts fac parte hotelurile Dana Resort 4* și Dana Holiday Club 4* din Venus, Complex Tismana All Inclusive 3* din Jupiter, Hotel Siret 3* și Hotel Mureș 2* din Saturn, Hotel Topaz 4* din Cap Aurora, Hotel Romantic 3* din Mamaia, Complex Modern Mamaia All Inclusive 4*, Paradis Apartments, în total 2.700 de locuri de cazare pentru sezonul estival din acest an, un număr de peste 300 angajați în sezon și prețuri de vacanță începând de la 99 de lei/camera/noapte pentru un hotel 2* și de la 399 de lei/camera/noapte pentru un hotel 3* all inclusive. În perioada Early Booking prețurile pot fi reduse cu până la 45%, în funcție de hotel și perioadă.

“Urmărind dinamica actuală a vânzărilor din perioada de Early Booking, ne așteptăm la un sezon 2024 mai bun față de 2023, atât din punctul de vedere al numărului de turiști cât și al încasărilor. Confortul, relaxarea, divertismentul în unitățile noastre de cazare sunt o prioritate pentru noi. Urmărim satisfacția turistului și suntem atenți la detaliile care îi fac vacanța frumoasă pe litoralul românesc.

În organizarea pentru sezonul 2024, grupul și hotelurile au departamente și echipe de angajați consolidate și integrate, ceea ce însemnă că în primul rând turiștii vor beneficia de servicii mai bune, urmare directă a faptului că avem deja oameni cu experiență, fiecare pe poziția lui”, declară Aurelian Marin.

Grupul a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 6,5 milioane de euro și estimează pentru 2024 o creștere la 10 milioane de euro.

Despre Paradis Hotels&Resorts:

Paradis Hotels&Resorts răspunde oricărei cereri de vacanță pe litoralul românesc, de la cazare cu mic dejun la cazare cu demipensiune ori în regim all inclusive, pentru hotel langă mare ori în interiorul stațiunilor, pentru familii cu copii, cupluri indiferent de vârstă ori grupuri de prieteni.

Zona de sud a litoralului în care se află hotelurile Paradis Hotels&Resorts e plină de verdeață, e locul ideal pentru relaxare, pentru vacanțe liniștite și pline de farmec, zona de nord, unde se găsesc, de asemenea, două dintre acestea, e polul distracției în cluburi și pe plajele lărgite.

Despre Paradis Vacanțe de Vis:

Paradis Vacanțe de Vis este brandul românesc cu renume, construit cu seriozitate și profesionalism în 25 de ani de activitate în turismul românesc. Peste 20 de profesioniști in turism oferă soluții personalizate de vacanțe pe litoralul românesc pentru peste 150.000 de turiști care aleg anual ca destinație litoralul.

Paradis Vacanțe de Vis contractează peste 10.000 de camere în garanție la circa 300 de hoteluri de pe întreg litoralul și are parteneriate cu peste 500 de hoteluri nu numai de pe litoralul Mării Negre, ci și din Delta Dunării, de la la munte sau din stațiunile balneo-climaterice. Peste 1.000 de agenții partenere din întreaga țară aleg cu prioritate produsele Paradis Vacanțe de Vis în cadrul parteneriatelor încheiate de-a lungul anilor. Agenția are, de asemenea, parteneriate cu agenții din Republica Moldova, Israel, Estonia și Polonia, alături de care promovează turismul românesc de litoral.