Ciolacu îl pune la punct pe Geoană: „Niciodată, PSD nu va susţine un independent la prezidenţiale. Sigur, după ce i-am propus lui Geoană, am sunat-o şi pe Şoşoacă pentru funcţia de premier!”

Fostul preşedinte al PSD Mircea Geoană, exclus din partid, afirmă că oficiali ai PSD, printre care Marcel Ciolacu, au mers la el ”în birou” să îi ceară să candideze pentru alegerile prezidenţiale. Marcel Ciolacu infirmă.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis marți secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, că PSD nu poate susține un independent la prezidențiale, după ce Geoană a spus că Ciolacu și Mihai Tudose i-ar fi propus să candideze.

„După ce i-am cerut domnului Mircea Geoană, am plecat și am sunat-o pe doamna Șoșoacă și i-am propus să fie premier. Eu sunt președintele PSD. Nu știu dacă voi fi candidat sau nu la funcția de Președinte. În acest moment nici măcar nu m-am gândit să fiu candidat. Ce vă pot spune cu certitudine, cu inimă de PSD-ist de această dată, de membru fondator de 30 și de ani, niciodată PSD și eu personal nu că n-am să propun, nici n-o să-mi treacă prin cap să susțin un independent din partea PSD”, a afirmat Marcel Ciolacu, după participarea la sesiunea ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România.