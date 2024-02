Cine va noua regină a Cupei României la volei?

Sâmbătă și duminică, la Mioveni, se vor disputat meciurile turneului Final Four. Toate meciurile vor fi în direct la TVR 3.

Pentru două zile, orașul Mioveni va deveni polul de interes al iubitorilor de volei. Turneul Final 4 al Cupei României la volei feminin se va disputa, sâmbătă și duminică, în Sala Sporturilor, iar partidele se anunță un adevărat regal. Dinamo, Rapid, Volei Alba Blaj și CSM Târgoviște se vor lupta pentru trofeu. Un lucru inedit este că toate cele patru echipe au antrenori sârbi, dar și faptul că, după mulți ani, Capitala va avea sigur o finalistă!

Ziua de sâmbătă va fi deschisă de confruntarea dintre CSM Volei Alba Blaj și CSM Târgoviște. Programată de la ora 16.00, partida va fi o adevărată „finală” între ele, având în vedere că în campionat fiecare s-a impus pe terenul adversarei cu 3-2.

„Pentru noi e mai mare noroc că trebuie victorie, noi stăm mai bine la victorii decât la puncte și seturi, asta-i problema la noi” – Branko Gajic, antrenor CSM Târgoviște.

Tehnicianul formației CSM Târgoviște este doar unul dintre cei patru antrenori sârbi care se vor lupta pentru trofeul Cupei României. Ceilalți trei sunt Stevan Ljubicic (CSM Volei Alba Blaj), Milos Gavrilovic (Dinamo) și Dragan Nesic (Rapid). El spune că rivalitate există între ei doar în timpul meciurilor.

„În general mi se pare că nu avem atât timp să ne întâlnim și să discutăm, fiecare are viața lui și job-ul lui. Avem o relație normală, suntem adversari în teren, dar în afara lui suntem din Serbia și trebuie să avem o relație normală și așa și este” – Branko Gajic, antrenor CSM Târgoviște.

Tehnicianul vorbește perfect limba română și recunoaște că aici se simte ca acasă. Ba chiar are și o mâncare preferată: papanașii.

„După atâția ani, pot spune că România e casa mea de-a doua. Vorbesc și limba română, am mulți prieteni. Mă simt aici ca acasă, dacă vorbesc aceeași limbă, am mai mult respect primit de la români. Mâncarea mea preferată din România? Papanașii, clar!” – Branko Gajic, antrenor CSM Târgoviște.

De cinci ori câștigătoare a Cupei României și de șase ori a titlului de campioană națională, veterana Blajului, Nneka Onyejekwe, recunoaște că cel mai emoționant moment din carieră a fost cel al primului titlu, cucerit la 18 ani cu Metal Galați.

„Cel mai emoționant a fost primul trofeu cu Metal Galați, titlul de campioană din 2007. Nu cred că aveam la fel de mari emoții, dar cred că orice finală are ceva special” – Nneka Onyejekwe, căpitan CSM Volei Alba Blaj.

Căpitanul formației din Blaj, ajunsă acum la 34 de ani, recunoaște că indiferent de numele adversarei, meciul ar fi fost dificil.

„Nu voiam alt adversar. Mi se pare că în acest sezon toate echipele au valoare apropiată și indiferent ce adversar am fi avut, era dificil” – Nneka Onyejekwe, căpitan CSM Volei Alba Blaj.

Aceeași idee e susținută, de altfel, și de antrenorul celor de la Târgoviște, sârbul Branko Gajic.

„Orice echipă care ajunge acolo a ajuns cu calitate. Nici o echipă nu e ușoară și slabă care a ajuns în Final 4 și cu oricine vom avea un meci puternic și trebuie să luptăm” – Branko Gajic, antrenor CSM Târgoviște.

Semifinala Dinamo – Rapid se joacă de la ora 19.00

Al doilea meci al zilei va fi un derby. Dinamo și Rapid vor juca, de la ora 19.00, pentru un loc în marea finală programată duminică, de la ora 18.00. În campionat, cele două echipe și-au împărțit victoriile cu scorul de 3-0, așa că acum este „momentul adevărului” și între ele.

Fostă câștigătoare a Cupei și a titlului de campioană, căpitanul celor de la Dinamo, Cristina Miron, are un motiv în plus să-și dorească victoria: este primul turneu Final Four pe care îl joacă de când a devenit mamă. Spune că viața ei s-a schimbat după ce a născut.

„Acum cred că știu să-mi dozez mai bine timpul, să am grijă de mine mult mai să mă odihnesc corespunzător și îmi împart timpul mult mai bine” – Cristina Miron, căpitan Dinamo.

Jucătoare cu experiență și fostă componentă a naționalei României, ea recunoaște că încă mai are anumite superstiții pe care le-a păstrat din primii ani ai carierei și care speră să-i poarte noroc și acum, la Mioveni.

„Am piese vestimentare pe care le port, pe care le țin și le port cu mine mereu la orice meci, nu contează dacă am meci din două în două zile” – Cristina Miron, căpitan Dinamo.

Voleibalistă cu o carieră la înalt nivel de 15 ani, Cristina Miron (30 de ani) spune că pentru ea fiecare meci e un prilej de bucurie, pentru că astfel se poate revedea cu prietene vechi.

„Nu e deloc greu să joc împotriva unor prietene, pentru că nu avem ură între noi. Nici nu se pune problema, la finalul meciului stăm la vorbă. Nu mi-e greu, chiar deloc. Îmi face plăcere să le văd la meciuri, că poate în timpul liber nu avem timp să ne întâlnim” – Cristina Miron, căpitan Dinamo.

„În Cupa României avem de jucat, de fapt, două finale”

Antrenorul celor de la Dinamo, sârbul Milos Gavrilovic, spune că el vede și semifinala Cupei României tot ca o finală.

„Acolo joci două finale. Acolo nu există semifinală, dacă vrei să câștigi cupa, trebuie să câștigi două meciuri” – Milos Gavrilovic, antrenor Dinamo.

Fost jucător în Divizia A1, tehnicianul spune că a ajuns să antreneze echipe feminine datorită soției, o foarte valoroasă internațională din Bulgaria, care a activat în ultimii ani ai carierei în România.

„După ce m-am lăsat de joc eram lângă ea și mi-a plăcut mai mult la fete decât la băieți. E mult mai complicat, mult mai stres, mult mai mult parcă îmi place asta” – Milos Gavrilovic, antrenor Dinamo.

Tehnicianul recunoaște că a fost greu la început să-și antreneze soția, însă totul a devenit mult mai ușor cu timpul.

„Acasă era un pic mai greu. În teren era foarte simplu, pentru că am avut noroc să fie o jucătoare foarte bună, dar acasă, că eram și la început, era mai greu. Dar m-a ajutat foarte mult să văd niște chestii pe care probabil că nu le-am văzut atunci și sigur am crescut și eu ca antrenor datorită ei” ” – Milos Gavrilovic, antrenor Dinamo.

Programul turneului Final Four al Cupei României

Meciurile turneului Final Four al Cupei României la volei feminin vor avea loc în Sala Sporturilor din Mioveni, în zilele de 24 și 25 februarie.

Semifinalele sunt programate sâmbătă. De la ora 16.00 se va juca partida CSM Volei Alba Blaj – CSM Târgoviște, iar de la ora 19.00 derby-ul Rapid – Dinamo.

Finala va avea loc duminică, de la ora 18.00.

Intrarea la Final Four-ul Cupei României este liberă! Cei care nu pot merge la sală pot urmări disputele pe TVR 3, dar și pe canalul de Youtube al FR Volei sau pe www.frvolei.ro .

Deținătoarea trofeului este CSM Lugoj.