Europarlamentarul Eugen Tomac, despre expoziția privind „Tezaurul BNR trimis la Moscova”, inaugurată la Bruxelles: Un argument în plus pentru rezoluţia pe care vrem să o adoptăm în PE!

Expoziţia ”Tezaurul Băncii Naţionale a Românei, trimis la Moscova şi niciodată returnat – o datorie mai veche de un secol”, inaugurată marţi la Bruxelles, este un argument în plus pentru rezoluţia pe care vrem să o adoptăm săptămâna viitoare în Parlamentul European, a declarat, pentru Agerpres, eurodeputatul Eugen Tomac (PPE).

”Anul trecut, Uniunea Europeană şi-a adoptat strategia privind recuperarea bunurilor de patrimoniu traficate ilicit în Europa. Am participat la această dezbatere în calitate de eurodeputat membru al Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI) şi am constatat cu acel prilej că situaţia tezaurului nostru aflat la Moscova este aproape complet necunoscută la nivelul instituţiilor europene. Atunci mi-am dat seama că este foarte greu să vii să prezinţi un subiect care este de maxim interes pentru noi, românii, dar este complet necunoscut pentru publicul european, pentru instituţiile europene. În acest context, am luat decizia de a propune o serie de acţiuni prin care să facem cunoscută chestiunea tezaurului Băncii Naţionale a României şi a întregului nostru tezaur aflat la Moscova. În momentul de faţă am reuşit să prezentăm tuturor europarlamentarilor două volume complete în limba engleză, publicate de Banca Naţională a României şi, mai mult decât atât, să iniţiem chiar o rezoluţie care va fi dezbătută, sper, săptămâna viitoare, în Parlamentul European, prin care să creăm mecanismele necesare pentru ca dosarul tezaurului României, aflat la Moscova, să devină un subiect de interes european”, a spus preşedintele PMP.

În opinia sa, atunci când se vor relansa relaţiile între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă, trebuie să fim pregătiţi, iar în acest scop trebuie să fie făcute cunoscute temele de interes major pentru România în relaţia cu Moscova.

Obiectivul expoziţiei este de a aduce în atenţie unele din documentele, arhivele şi imaginile existente ce descriu privarea ilicită a României de tezaurul său naţional, depus în custodie la Moscova în timpul Primului Război Mondial.

Expoziţia, ce va fi deschisă până la 8 martie, îşi propune să sporească gradul de conştientizare în rândul decidenţilor de la nivelul Uniunii Europene cu privire la unele dintre priorităţile culturale ale UE ce trebuie să fie abordate în viitorul dialog bilateral cu Rusia, de îndată ce situaţia securităţii în Europa va fi stabilizată.

Sunt expuse 28 de planşe ce combină imagini integrate cu informaţii scrise şi capturi foto care sunt importante pentru tema expoziţiei. Imaginile au fost selectate în colaborare cu Banca Naţională a României.

În cadrul evenimentului, celor prezenţi le-au fost prezentate două cărţi ce ilustrează exact tema expoziţiei: ”Tezaurul Băncii Naţionale a României la Moscova”, de Cristian Păunescu, publicată în 2020 la Bucureşti, şi ”Destinul Tezaurului României – Argumente din arhivele ruse”, de Ilie Schipor, publicată în 2023 la Bucureşti.

La inaugurarea expoziţiei au fost prezenţi, printre alţii, eurodeputaţii români Rovana Plumb, Corina Creţu, Maria Grapini şi Vlad Botoş, eurodeputatul lituanian Petras Austrevicius şi ambasadoarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Daniela Morari.