Vești bune pentru Simona Halep. TAS i-a redus pedeapsa de la 4 ani la 9 luni în scandalul de dopaj!

Victorie uriașă pentru Simona Halep. TAS a decis reducerea pedepsei de la 4 ani la 9 luni în scandalul de dopaj, anunță Antena3 CNN.

„TAS admite apelul depus de Simona Halep şi reduce perioada de ineligibilitate a acesteia de la patru ani la nouă luni. Comisia TAS a stabilit în unanimitate că perioada de ineligibilitate de patru ani impusă de ITF Independent Tribunal trebuie redusă la o perioadă de ineligibilitate de nouă (9) luni începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat la 6 iulie 2023.



Întrucât această perioadă a expirat înainte ca procedurile de apel să fie chiar depuse la TAS, Comisia TAS a considerat că este oportun să emită dispozitivul hotărârii arbitrale Hotărâre arbitrală cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător”, a precizat TAS într-un comunicat postat pe site-ul oficial.

La începutul lunii februatie, Simona Halep și-a susținut nevinovăția la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lausanne. Decizia de astăzi reprezintă verdictul definitiv al TAS.

Fostul lider WTA Simona Halep le-a mulţumit, într-un mesaj postat pe Instagram, tuturor celor care au susţinut-o şi au avut încredere în ea necondiţionat în perioada de după depistarea pozitivă cu o substanţă interzisă. Halep a notat, miercuri, că pentru ea s-a terminat coşmarul trăit timp de un an şi jumătate şi că acum aşteaptă “cu capul sus” decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv”.

“Coşmarul pe care l-am trăit timp de un an şi jumătate s-a terminat. Am avut şansa de a-mi prezenta apărarea în faţa TAS, de a demonstra că nu am recurs niciodată la niciun fel de dopaj. Este ceea ce am declarat din prima zi în care am fost acuzată”, a scris Simona Halep.