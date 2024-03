Doctorul Monica Pop critică dur postul negru sau așa-zisa dietă cu apă

Dieta cu apă, mai precis postul negru în care consumi doar apă, capătă din ce în ce mai mulţi adepţi, unii susţinând că au slăbit spectaculos şi au scăpat de toxinele din corp, fără să îşi pună sănătatea în pericol.

Medicul Monica Pop a desființat dieta cu apă, în exclusivitate la România TV. „Am învățat la facultate și știe orice fel de medic lucrul acesta. După 40 de zile fără mâncare ești la limita morții. Este extrem de periculos și nu este cazul ca oameni care nu provin dintr-un mediu medical să promoveze aceste ”diete”. Am trecut printr-o asemenea experiență doar că mult mai scurtă. Mi s-a părut mie, și am avut dreptate, că aveam în plus câteva kilograme, și nu am mâncat 9 zile absolut nimic. Doar o cafea dimineața fără zahăr. Vreau să spun că după 9 zile eram în pragul accidentului vascular”, a declarat reputatul medic Monica Pop în direct la România TV.

Dieta cu apă, mai precis postul negru în care consumi doar apă, capătă din ce în ce mai mulţi adepţi, unii susţinând că au slăbit spectaculos şi au scăpat de toxinele din corp, fără să îşi pună sănătatea în pericol. Specialiştii avertizează însă că lipsa caloriilor şi, implicit, a nutrienţilor din alimentaţie poate duce la grave dezechilibre în organism şi favorizează depunerea alarmantă a kilogramelor, odată încheiată perioada de restricţii.