Klaus Iohannis, propus de Rareș Bogdan la șefia Consiliului European

Europarlamentarul Rareș Bogdan îl consideră pe Klaus Iohannis potrivit pentru a deveni președinte al Consiliului European. În prezent, președintele Consiliului European este Charles Michel.

”Imaginea preşedintelui şi respectul de care se bucură la Bruxelles şi Strasbourg este unul uriaş. Emmanuel Macron îl consideră unul dintre liderii marturi şi foarte echilibraţi ai Europei, acelaşi lucru se întâmplă la Washington, la Roma, la Londra sau la Berlin. Acest atuu trebuie folosit de România care, datorită contextului internaţional, în primul rând pe zona de securitate, are un atuu şi un avantaj de a impune un om cheie la nivelul poziţiilor din Parlamentul European, Comisie, Consiliu sau NATO. Cred că acest lucru trebuie exploatat şi acest moment să fie unul în care un lider român să ajungă într-o poziţie foarte importantă”, a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News europarlamentarul Rareş Bogdan, potrivit News.ro.

Rareș Bogdan a precizat că în opinia sa poziţia care i se potriveşte preşedintelui Iohannis este cea de preşedinte al Consiliului European.

”Domnia sa, din punctul meu de vedere, dacă ar fi să conteze votul sau opinia mea, i se potriveşte cel mai bine poziţia de preşedinte al Consiliului European. De ce? Pentru că are 9 ani în Consiliu, are cea mai mare experienţă dintre toţi liderii, pentru că PPE are 13 şefi de stat şi de guvern din Consiliu”, a arătat eurodeputatul.

Rareş Bogdan a mai spus că a venit momentul ca ”România să joace”. ”e o fereastră de oportunitate”.