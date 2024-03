Liberalul Sebastian Burduja, mesaj tranșant: Bucureştenii nu mai au timp de jocuri politice şi nici nu pot rămâne fără transport public, apă caldă şi căldură!

Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, afirmă că pentru el un lucru e clar, şi anume că bucureştenii nu mai au timp de jocuri politice şi nici nu pot rămâne fără transport public, apă caldă şi căldură.

Sebastian Burduja vrea să candideze la Primăria Capitalei, chiar dacă susţinut doar de PNL şi nu de toată Coaliţia. Invitat la podcastul „Pe Drept Cuvânt”, șeful PNL București își dorește ca buucreştenii să aibă parte de o schimbare adevărată.

„Ar fi nedrept ca să eu să mă uit la mine în oglindă și să-mi spun că stau pe margine privind un oraș care se face praf an după an, complet blocat, cu un fenomen al drogurilor scăpat de sub control. Nu există părinte cu care am vorbim și care să nu-mi spună că cea mai mare frică sunt drogurile, cu violență cu oameni care sunt bătuți în centrul vechi. Lucrurile aste nu au voie să se întâmple într-un oraș civilizat. În momentul în care mi-am asumat președinția filialei PNL București, mi-am asumat și această bătălie, dacă se va ajunge acolo sau va fi o variantă mai bună, colegii mei vor lua cea mai bună decizie, sunt convins”, a declarat Sebastian Burduja, în cadrul podcastului.

Cât despre competitorii săi în lupta pentru poziția de Primar al Capitalei, Ministrul Energiei susține că este optimist. Cercetările sociologice au arătat că doi din trei bucureșteni doresc o schimbare în orașul în care locuiesc. De altfel, a susținut că persoanele care au fost înainte la cârma Bucureștiului „nu prea au ce să mai arate”.

„Am spus că îi bat măr pe cei doi principali competitori! Sunt optimist, sunt încrezător în bucureșteni. Din toate discuțiile și cercetările sociologice care arată clar că 2/3 dintre bucureșteni vor o schimbare și avantajul meu este că pot să arăt ce am făcut în fiecare poziție publică în care am fost, rapoarte de activitate publice cu subiect și predicat , am conștiința împăcată că am lăsat ceva în urmă. Cei care au mai fost primari la București, din păcate nu prea au ce să mai arate, pentru că altfel nu am fi aici cu orașul în haos și atunci în comparația asta cred că ar merita să încercăm și altceva”, a mai precizat șeful PNL București.

Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, afirmă că pentru el un lucru e clar, şi anume că bucureştenii nu mai au timp de jocuri politice şi nici nu pot rămâne fără transport public, apă caldă şi căldură. ”Dacă vrem să producem o schimbare, aceasta se face în echipă, cu un proiect solid”, spune Burduja, El îi critică pe colegii de arenă publică care au alte preocupări şi au intrat în campanie. ”Unii atacă, alţii fac show, alţii s-au transformat în sociologi: vorbesc despre “polarizare”, desenează axe politice şi recunosc cu seninătate că “prezintă public doar părţile din sondaje care îi avantajează.

”Bucureştenii sunt sătui de scandal şi calcule politice. Politica trebuie să fie despre cetăţeni, nu despre politicieni. Iar problemele bucureştenilor sunt multe, grave şi urgente — nu de azi, de ieri. Colegii mei de arenă publică au alte preocupări, au intrat în campanie. Unii atacă, alţii fac show, alţii s-au transformat în sociologi: vorbesc despre “polarizare”, desenează axe politice şi recunosc cu seninătate că “prezintă public doar părţile din sondaje care îi avantajează”, scrie Sebastian Burduja pe Facebook.

Liderul PNL Bucureşti arată că ”din acest spectacol jenant, cel mai mult pierd bucureştenii”. „E mijloc de martie, iar Capitala nu are buget aprobat. A depăşit toate termenele legale. După ce a întârziat o lună dezbaterea pe buget, primarul general s-a gândit să îi lase pe bucureşteni fără căldură, apă caldă şi – mai nou – transport public. Gaura din bugetul pe care îl propune este de 1 miliard de lei, bani pe care se încăpăţânează să îi aloce la “bunuri şi servicii” şi pe evenimente de campanie finanţate din banii bucureştenilor. Miercurea trecută am fost la primărie, Nicuşor lipsea. Joi i-am trimis pe colegii mei să lucreze pe buget cu el, s-au văzut şi a rămas ca revine el cu un răspuns. Răspunsul nu a mai venit niciodată, probabil a avut lucruri mai importante de făcut. Ieri a convocat din senin o şedinţă de Consiliu General, cu aceeaşi gaură în buget. Aşa nu se va rezolva problema!”, spune Burduja.

”Pentru mine un lucru e clar. Bucureştenii nu mai au timp de jocuri politice. Şi nici nu pot rămâne fără transport public, apă caldă şi căldură. Dacă vrem să producem o schimbare, aceasta se face în echipă, cu un proiect solid, care susţine nume noi, cu speranţă pentru viitor şi majorităţi funcţionale. Altfel, va fi acelaşi circ, fără rezultate şi fără soluţii pentru problemele bucureştenilor”, transmite liberalul.