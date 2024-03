Fiecare al patrulea român mănâncă un KitKat® podus la fabrica Nestlé din Sofia

Peste 20 de mii de tone de batoane și napolitane KitKat® vor fi produse în acest an la ultramoderna fabrică Nestlé situată la periferia Sofiei, capitala Bulgariei. 95% din această producție este destinată sutelor de milioane de consumatori din peste 34 de țări din întreaga lume.

Fabrica Nestlé din Sofia este un exemplu extraordinar de istorie și tradiție prelungită de-a lungul secolelor și adaptată și modernizată la cerințele și gusturile contemporane de consum. În urmă cu 30 de ani, Nestlé a cumpărat această fabrică emblematică de ciocolată și dulciuri, ce fusese fondată în 1912 și apoi naționalizată de comuniști și apoi privatizată, înainte de a deveni parte a celei mai mari companii de produse alimentare și băuturi din lume.

Cele mai mari două piețe pentru KitKat® produs în Sofia sunt Marea Britanie (28%) și Germania (17%). Țările din regiunea Europei Centrale de Est primesc încă 17%, iar regiunea Europei de Sud-Est (Adriatice, Bulgaria, România și Ucraina) încă 11% din producție.

Fabrica din Sofia este acum o unitate modernă de producție de dulciuri, care livrează zeci de varietăți de batoane și napolitane KitKat®, precum și Smarties, într-un mediu de securitate alimentară la nivel înalt și sub standarde stricte de calitate. Produsele care ies de la porțile fabricii din Sofia sunt KitKat® POPS (Lapte, Alune și Cacao), LION POPS, KitKat® Chunky umplut – Peanut Butter, Caramel, Black & White, Lotus Biscoff, KitKat® Countlines – simplu (Lapte, Alb, Duo), KitKat® 2 Finger Mini Mix cu diferite arome. De asemenea, gama de Smarties include pilule Mini Eggs și Classic (lapte și alba) – toate în ambalaje de hârtie și folosind ingrediente naturale.

”Fabrica Nestlé din Sofia este o unitate de producție sustenabilă, pe lângă faptul că este o unitate extrem de controlată în ceea ce privește securitatea alimentară și măsurile anti-contaminare. De-a lungul anilor am inițiat diferite programe și inițiative de sustenabilitate pentru a ne arăta respectul față de natură și resursele sale naturale. Deci, ori de câte ori desfaceți un baton KitKat® și vă bucurați de gustul acestuia, țineți minte că a avut un impact minim asupra naturii”, explică Nina Vitkova, Sofia Factory Manager, Nestlé.

Ambalajele KitKat® și Smarties sunt proiectate 100% pentru reciclarea ambalajelor și, în consecință, cantitatea de plastic folosită anual a scăzut cu 11,5% din 2019 încoace, la fel ca și cantitatea de hârtie consumată – în acest caz, s-au economisit 135 de tone de hârtie, echivalentul a 2.300 de copaci salvați de la tăiere.

Consumul de apă a scăzut cu 67% din 2010 datorită investițiilor în tehnologii moderne, automatizare și digitalizare, iar din 2014, niciun deșeu nu a fost aruncat la groapa de gunoi. Inițiativele pentru 2024 includ izolarea termică a circuitului ciocolatei, optimizarea sistemului de abur, optimizarea sistemului de aer comprimat și optimizarea sistemelor industriale de distribuție a apei.

Fabrica Nestlé are aproape 600 de angajați, dintre care 84% sunt implicați în producție, cu o medie de 12 ani de vechime în companie.

“În România, peste 15 milioane de batoane KitKat® au fost consumate în 2023, creând o conexiune între consumatorii români și fermierii din programul Nestlé Income Acceleration, care stimulează familiile cultivatorilor de cacao care își înscriu copiii la școală, implementează bune practici agricole, se angajează în activități agro-forestiere, și le diversifică veniturile. Prin inițiativa „Breaks for Good” de la KitKat, toți consumatorii produsului îi sprijină pe fermierii de cacao și contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la sustenabilitatea producției de cacao utilizată în aceste batoane”, spune Daniela Yordanova, SEM Confectionery Business Executive Officer, Nestlé.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 75.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.