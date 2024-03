Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, lansează un atac asupra primarului Nicușor Dan, pe care îl acuză că se ocupă de orice altceva, mai puțin de problema stringentă a lipsei bugetului pentru Primăria Capitalei.

„Vorba lungă, sărăcia Bucureștiului. Asta avem la Capitală: vorbe, circ și nimic. Ni(mi)cUșor Dan. Echipamentul de campanie este pregătit: casca de șantierist, vesta reflectorizantă, imaginea cu lucrările „în plin avât”. Ani de zile, pe bună dreptate, românii i-au criticat pe primarii care se luptau să îngrașe porcul în ajun. La București, după blocaje și nepăsare, avem aceeași rețetă a dezastrului. Din când în când, se aud și analize sociologice emise chiar de candidați. Cine cu cine „polarizează”, cine atrage electorat, cum și de unde. Între timp, e mijloc de martie și Capitala nu are buget.

Am luat decizia să nu mai așteptăm după primarul general. E clar că nu răspunde la telefon, nu e în primărie și nu vrea să accepte decât propriul proiect de buget, cu peste 800 de milioane de lei dați pe bunuri și servicii (în plus față de 2023!) Doar vine curând campania și trebuie să facem evenimente, pe banii bucureștenilor. Așadar, am dat mandat viceprimarului general, Stelian Bujduveanu, liderului de grup PNL, Andrei Badiu, și consilierilor generali liberali să demareze negocieri pe buget cu toate celelalte grupuri politice.