Spectacole internaționale în luna aprilie la Centrul Național al Dansului București

În contextul celebrării a 20 de ani de existență, Centrul Național al Dansului București (CNDB) extinde Ziua Internațională a Dansului pe durata întregii luni aprilie. Astfel, spectatorii vor avea ocazia să vizioneze spectacole de dans internaționale prezentate în premieră în România, producții coregrafice naționale, dar și să participe la discuții cu artiștii.

În calendarul lunii sunt incluse trei spectacole din Ungaria, Olanda și Belgia, selectate din programul internațional Twenty23/24, organizat de rețeaua europeană Aerowaves:

FATIGUE [Ungaria]

Creația și interpretarea: Viktor Szeri

– un spectacol simptom

17 aprilie, ora 19.30

Coregraful Viktor Szeri vine în premieră la CNDB cu spectacolul visceral „Fatigue”, ce estompează granițele dintre scenă și sală, invitându-ne în realități intime în care publicul are un rol activ. „Fatigue” arată oscilațiile de dispoziție, reflexele încetinite, amețelile: diversele simptome fizice și psihologice ale burnout-ului se infiltrează neobservate în viața de zi cu zi. Ce poate face un artist în această stare de epuizare într-o lume în care munca dă sens existenței? Spectacolul a fost distins cu Premiul Rudolf Lábán 2023 acordat de scena independentă de arte performative din Ungaria.

MOVEMENTS OF SOUL [Olanda]

Conceptul, coregrafia și interpretarea: YAV

24 aprilie, ora 19.30

– dans, dincolo de cuvinte

O altă premieră în România este „Movements of Soul”, în care coregraful YAV reunește elemente din lumile dinamice ale dansului, muzicii și modei. YAV a ales în mod deliberat ca spectacolul să nu fie însoțit de o descriere pentru a chestiona noțiunile și condiționările noastre preconcepute, fiindcă adesea confundăm mesajul cu mesagerul. „Movements of Soul” este o reamintire a faptului că arta nu are întotdeauna nevoie de cuvinte.

DOUBLE BILL: TOUJOURS DE 3/4 FACE! [Belgia]

+ REVERSE DISCOURSE [România]

29 aprilie, ora 19.30

Fiindcă în această dată se celebrează Ziua Internațională a Dansului, inițiată în 1982 de UNESCO, spectatorii au ocazia de a vedea două spectacole din România și Belgia.

TOUJOURS DE 3/4 FACE!

Coregrafia și interpretarea: Loraine Dambermont

-un ghid de supraviețuire cu simțul umorului

Spectacolul este ultima premieră programată de CNDB în luna aprilie. Nu lipsită de umor, coregrafa belgiană prezintă un solo energic sub forma unui tutorial live, prin care își dezvăluie cele mai bune abilități secrete de autoapărare. Performance-ul provoacă virtuozitatea fizică și mentală a interpretei, împingând limitele unui corp constrâns între un maraton de mișcări de karate hiper rapide și precizia extremă a propriei sale muzicalități. Cele 20 de minute se transformă într-un ghid de supraviețuire cu accente de umor, prin mișcări îndreptate înspre paroxismul autoironiei.

REVERSE DISCOURSE

Conceptul și coregrafia: Ioana Marchidan

-fragilitate asumată vs forța destructivă a abuzului de putere

„Reverse Discourse” este un spectacol construit ca un discurs inversat, depersonalizat, fragil și intim. Un performance despre politicile corpului în care Ioana Marchidan scurtcircuitează memoria corporală colectivă, identificând și aducând la suprafață gesturi adânc înrădăcinate, cu scopul de a le dezarhiva și descompune printr-o alunecare corporală spre o coregrafie abstractă.

Pe lângă producțiile internaționale, publicul este așteptat în aprilie la CNDB și la alte evenimente. Luna începe cu (anti)aging, un spectacol-arhivă, în permanentă construcție, creat în 2011 și conceput pentru a avea etape succesive, pe o durată de 30 de ani, până în 2041. Spectacolul, în coregrafia și interpretarea Mădălinei Dan și Alexandrei Mihaela Dancs, este programat pe 2 aprilie. Coreomaniacii, un docufiction performativ în coregrafia Simonei Deaconescu, urmărește cronologic evenimentele care au marcat epidemia de dans din 1518 la Strasbourg și va putea fi văzut la CNDB în 14 aprilie.

„Miercurea lejeră – idei afirmate performativ” revine la CNDB într-o ediție specială, de data aceasta sâmbătă 6 și duminică 7 aprilie. Poate cel mai cunoscut proiect al CNDB și cel care a atras un public numeros în anii în care instituția funcționa în clădirea Teatrului Național București, „Miercurea lejeră” este un format inițiat și conceput de artiștii Eduard Gabia și Maria Baroncea, și prezentat în colaborare cu Paul Dunca/Paula Dunker. Evenimentul funcționează ca o platformă deschisă în care oricine poate testa, pe scenă, ideile pe care le are indiferent de vârstă, profesie, studii și pregătire. Scena devine, astfel, un spațiu democratic și accesibil tuturor, care creează condițiile pentru întâlniri și dialoguri fără granițe, dincolo de discipline, medii, experiență.

Evenimentele au loc la CNDB – sala Stere Popescu (Bulevardul Mărășești 80-82).

Mai multe informații despre programul lunii aprilie se găsesc pe site-ul CNDB.