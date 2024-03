PUSL și-a lansat candidații pentru Primăria și Consiliul Județean Giurgiu!

Partidul Umanist Social Liberal și-a lansat, vineri, candidații pentru Primăria Municipiului Giurgiu și președinția Consiliul Județean Giurgiu, în persoana Lilianei Ciobanu, respectiv a lui Dan Cosmin Badea.

„Am convingerea că vor fi la fel de activi și de implicați. Le mulțumesc pentru că au avut curajul să își asume aceste candidaturi, într-o perioadă când lucrurile pe scena politică sunt destul de bulversate și vedem marile partide cât se chinuie să propună candidați”, a spus Simona Man, secretarul general al PUSL.

„E timpul să spunem lucrurilor pe nume. Politica post decembristă și cea actuală e făcută în pragul campaniei electorale, e prezentată cu grafice și promisiuni. Uitați-vă la la salariul minim pe economie. Uitați-vă la nivelul de trai. Astăzi sunt prezent la Giurgiu și vă spun că a venit timpul să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne temem de nimic. Toți cei care ați suportat acești 30 de ani de tranziție, dumneavoastră contați. Dumneavoastră aveți puterea să faceți adevărata schimbare”, le-a spus celor prezenți Cristian Popescu Piedone.

Fost parlamentar giurgiuvean, Liliana Ciobanu a revenit în viața politică alături de PUSL.

„Vom avea foarte mult de muncă, eu nu aveam de gând să reintru în politică, dar proiectul PUSL m-a convins. Cred în el și cred în colegii mei, iar dumneavoastră mă cunoașteți și dacă credeți în mine, haideți să facem echipă împreună. Nu vreau să îmi pierd energia vorbind despre ceilalți. Vă vreau pe toți lângă mine. Este un drum greu și lung, iar acesta este doar începutul. Împreună cu echipa mea, mergem pe acest drum”, a declarat Liliana Ciobanu.

Promisiunea candidatul umanist pentru președinția CJ Giurgiu a fost una singură: că va face politică doar pentru oameni.

„Am dat totul în meseria mea, am intrat cu același gând în politică. Am găsit echipa PUSL care are aceste valori fundamentale, demnitatea, onoarea și curajul. Îmi doresc cu ardoare să câștigăm, voi face politică pentru dumneavoastră și cu dumneavoastră”, a transmis avocatul Dan Cosmin Badea.