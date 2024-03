Dacă ia aurul olimpic, îl invită la petrecere pe David Popovici

Campioană la TriKids Izvorani la categoria 13 ani, Andra Cinciulescu se antrenează zilnic în bazin alături de idolul ei.

Complexul Olimpic Sydney 2000 de la Izvorani s-a umplut duminică de mici campioni. Aproape 200 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani au concurat la o nouă etapă a campionatului național de TriKids. Toți micuții triatloniști visează să calce pe urmele idolilor lor și toți speră ca într-o zi să ajungă să concureze la Jocurile Olimpice.

La doar 6 ani, Evelina este în clasa pregătitoare și este îndrăgostită de triatlon, care i se pare chiar mai ușor decât școala. Ea a terminat pe locul 3 la categoria de vârstă 7-8 ani.

„Îmi place că înotăm mult. Sunt în clasa zero pregătitoare. La școală e mai greu” – Evelina Neculache, locul 3 la TriKids Izvorani, categoria 7-8 ani.

Ea a venit la concurs împreună cu sora ei, Alessia. Cu trei ani mai mare, aceasta a câștigat la categoria 9-10 ani.

„Sunt în clasa a doua. E bine, pot să fac și triatlon și școală. Colegii mă consideră deja o vedetă. Au venit de mai multe ori să mă încurajeze” – Alessia Neculache, campioană TriKids Izvorani categoria 9-10 ani.

Pentru Alessia, cea mai frumoasă parte a triatlonului este alergarea și are și un idol special: Usain Bolt.

„Eu ca Usain Bolt vreau să ajung. Pentru asta mă antrenez, alerg foarte mult, în fiecare zi. Și mănânc în fiecare zi carne de vită” – Alessia Neculache, campioană TriKids Izvorani, categoria 9-10 ani.

Campioană la categoria 13 ani, Andra Cinciulescu știe exact ce vis are: să devină campioană olimpică. De asemenea, știe pe cine va invita la petrecere dacă va lua aurul: pe David Popovici, idolul ei.

„David e idolul meu în viață. Îl admir. Se antrenează chiar în bazin lângă mine pe culoar. Mă uit la tacticile lui și încerc să le aplic în antrenamentul meu și în concurs. Jocurile Olimpice sunt visul meu, vreau să ajung acolo și să îmi fac mândri părinții, antrenorii și prietenii. Dacă voi lua aurul o să dau o petrecere mare, acasă. Îi voi invita pe antrenorul meu, Alex Toma, pe David Popovici și pe Paul Georgescu” – Andra Cinciulescu, campioană TriKids Izvorani, categoria 13 ani.

Andra face triatlon de la vârsta și 7 ani, dar a început cu înotul de la 3 ani, de aceea îl și are pe David Popovici ca idol.

„De la 7 ani fac triatlon. Tatăl meu fiind sportiv și triatlonist m-a atras spre acest sport. Am început înotul pe la trei ani și mi-a plăcut din prima. Pot să spun că de când am intrat în bazin am simțit că e menit să fie” – Andra Cinciulescu, campioană TriKids Izvorani, categoria 13 ani.

Elevă în clasa a șasea, ea se antrenează trei ore pe zi înainte de a se duce la școală.

„Am vorbit cu antrenorul meu și dimineața am antrenament de la ora 8 până la ora 11.00, o oră jumătate de înot și o oră sau o oră și jumătate alergare sau bicicletă. După aceea plec la școală, seara îmi fac temele, iar a doua zi o iau de la capăt” – Andra Cinciulescu, campioană TriKids Izvorani, categoria 13 ani.

Alex Toma junior, pe urmele tatălui, campion de Ironman

În vârstă de 11 ani, Alex Toma junior, fiul unuia dintre cei mai valoroși triatloniști ai României, câștigător de Ironman, Alex Toma, a câștigat la categoria lui de vârstă, 11-12 ani. El este antrenat chiar de tatăl lui, care recunoaște că are emoții mai mari ca părinte-antrenor decât atunci când concurează el.

„Da, am emoții mai mari, dar încerc să nu i se arăt și încerc cum mă pregătesc pe mine mental să-l pregătesc și pe el” – Alex Toma, câștigător Ironman.

Fiul lui spune că susținerea tatălui său îi dă aripi și că încearcă mereu să copieze ce face acesta în curse.

„Îmi place foarte mult că mă susține. Mereu mă uit la el cum face cursele și copiez multe lucruri. Îmi place foarte mult acest sport. Vreau să ajung la Ironman și sper că-l voi bate pe tati” – Alex Toma jr., campion TriKids Izvorani, categoria 11-13 ani.

Tatăl său și-a amintit ce făcea la vârsta la care fiul său e deja campion: abia se apucase de fotbal și nici nu aflase de triatlon.

„La 11 ani cred că abia mă apucasem de fotbal și eram, cred, vicecampion național de înot. Dar cu triatlonul nu începusem. Cu el am început la 23 de ani” – Alex Toma, campion Ironman.

După cum recunoaște, principalul obiectiv al lui Alex Toma este de a-și învăța fiul, dar și pe ceilalți sportivi pe care-i antrenează, cum să abordeze din punct de vedere psihologic punctele grele dintr-o cursă.

„E un pic de relație tată copil la începutul zilei, dar după aceea intervine relația de sportiv-antrenor. Încerc să-i readuc aminte lui Alex punctele cheie care eu cred că au o importanță foarte mare într-o cursă de triatlon. E foarte importantă abordarea psihologică a unei curse și felul cum te descurci în anumite puncte sau momente mai grele. Și încerc de la vârsta asta să-l obișnuiesc să le depășească și să aibă rezolvare la aceste probleme sau dificultăți care apar în timpul unei curse” – Alex Toma, campion Ironman.

Calificarea lui Felix Duchampt la Jocurile Olimpice

Președintele Federației Române de Triatlon, Vlad Stoica, este convins că vom putea vedea la Jocurile Olimpice pe unii dintre copiii care au concurat la TriKids Izvorani.

„Sunt sigur, absolut sigur că vor ajunge la Jocurile Olimpice din copiii de aici. Dacă anii trecuți am crescut de la vreo 200 de copii participanți la tot circuitul TriKids și 3 etape la prima ediție, acum avem 16 etape și așteptăm peste 1.500 de copii care participă. Deci baza de selecție crește exponențial de la an la an, obiectivul fiind să ajungem la 5.000 în următorii 4 ani” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.

Aceste prime luni din 2024 sunt foarte importante pentru Federația Română de Triatlon, care ar putea bifa a doua prezență consecutivă la Jocurile Olimpice. Felix Duchampt se află în plină cursă de calificare, iar șansele pentru a fi din nou prezent la cea mai mare competiție sportivă din lume sunt foarte mari.

„Cea mai mare provocare e calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, unde avem șanse foarte mari să fim prezenți. Nu zic mai mult, că sunt un pic superstițios, dar în luna mai se trage linie la noi și vedem exact atunci. Deocamdată suntem într-o poziție foarte bună” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.

Dar gândurile președintelui Federației Române de Triatlon nu se îndreaptă doar spre Paris, ci și spre Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2032. Acolo unde se dorește calificarea ștafetei mixte, un proiect început deja în România.

„Avem o generație formidabilă de juniori cu care avem șanse foarte mari să ne calificăm la Los Angeles. Vorbim de Los Angeles pentru că jocurile acelea încep cam de acum. Calificarea începe cam de acum, de anul acesta. Și atunci orice competiție făcută în regiunea noastră cu puncte multe ne ajută în acest proces de calificare” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.