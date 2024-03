Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, va fi adus, marți, în țară!

Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, va fi adus, marţi, 19 martie 2024, în România. Judecătorii din Munchen au aprobat săptămâna trecută extrădarea acestuia, iar o escortă a Poliției îl va prelua și îl va aduce în fața autorităților române. Cătălin Cherecheș va intra în carantină la Penitenciarul Rahova, iar mai apoi va fi dus pentru un an la Penitenciarul Aiud.

Fostul primar din Baia Mare a fugit din țară pe 24 noiembrie 2023, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare, dar a fost prins patru zile mai târziu în Augsburg, Germania. Alina Gorghiu, ministra Justiţiei, a anunţat săptămâna trecută că o instanţă din Munchen a decis predarea lui Cătălin Cherecheş şi a dat asigurări că acesta îşi va ispăşi cei cinci ani de pedeapsă într-un penitenciar din România, anunţă Antena 3.

„Fugarul Cătălin Cherecheș va ajunge în România pentru a executa pedeapsa de cinci ani de zile pentru corupție, mai exact pentru infracțiunea de luare de mită. Multumesc autorităților din Germania, colegilor din cadrul Ministerului de Interne, Poliția Română pentru mainera exemplară în care am reușit să colaborăm în acest dosar. este o colaborare care în anul 2022 s-a soldat cu aducerea în țară a 221 de persoane din Germania în vederea executării pedepsei cu închisoarea, iar în anul 2023, am reușit să aducem în țară din Germania, 183 de persoane. În acest an din care s-a scurs foarte puțin timp, din Germania am adus în România pentru a-și executa pedeapsa 46 de persoane. Revenind la subiectul fugarului Cătălin Cherecheș, vreau să vă informez că va fi astăzi adus în România, pe cale terestră, escortat de colegii de la poliția din Germania, desigur că la graniță va fi preluat de colegii din Poliția Română”, a declarat Alina Gorghiu, ministra Justiţiei.