Eurodeputatul Maria Grapini a participat, luni, la Conferința „Tineri în Dialog cu Democrația”: “Schimbarea în societate poate să vină prin implicarea cetățenilor, pe principiul “omul potrivit, la locul potrivit!”

Europarlamentarul Maria Grapini, membru în grupul S&D, a participat, luni, la Conferința „Tineri în Dialog cu Democrația”, unde a expus celor prezenți viziunea si experiența sa de femeie de afaceri si de om politic.

Conferința, care s-a desfășurat la Casa de Cultură a Studenților din București, a fost organizată în colaborare cu Uniunea Studenților din România și Asociația Studenților la Istorie „Dacia” și susținută de Biroul de Legătură al Parlamentului European.

Potrivit eurodeputatului Grapini, schimbarea în societate poate să vină prin implicarea cetățenilor, pe principiul “omul potrivit, la locul potrivit”, prin solidarizarea în jurul adevărului și a dreptății, prin asumarea de a face lucruri bune și pentru alții, nu numai pentru tine!

„Nu este suficient să fiți curioși, trebuie să îndrăzniți și să acționați. Nu este suficient să fim revoltați în societate, degeaba ne revoltăm dacă nu ne și implicăm, sesizăm, spunem lucrurilor pe nume, și spunem și care sunt soluțiile pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Doar prin implicarea fiecăruia dintre noi în societate, putem să schimbăm lucrurile în direcția dorită!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini.

În contextul în care nu toți putem fi buni antrepreori, buni oameni politici sau sportivi de succes, este foarte important, a mai spus eurodeputatul, ca, după valențele naturale, fiecare dintre noi “să își aleagă locul potrivit, pe tabla de șah a societății”.

„Nu regret nimic din ce am făcut în business și nici din ceea ce am făcut și fac în politică pentru că eu cred că nu există niciun drum fără obstacole. Am luptat, însă, să le dau la o parte! Asta înseamnă să faci carieră, și anume, să fii cel mai bun în profesia ta! E nevoie de solidaritate, de susținerea unor proiecte, de conștiință, de sinceritate, de adevăr. Eu văd generația voastră ca una care poate prelua de la generația noastră metodele de lucru și experiența!”, a completat Maria Grapini.

Eurodeputatul Grapini a mai precizat celor prezenți că, în anul 2004, a învățat în America, la un curs de management în business, despre importanța împărtășirii experienței pozitive.

“Totdeauna, m-am simțit tânără, chiar dacă sunt bunică, și am acționat de fiecare dată cu foarte mult optimism, încredere și cu foarte multă ambiție. Sfatul meu este să vă ridicați ambiția la cote maxime, dublată, evident, de cunoaștere, și vă asigur că veți reuși!”, a conchis Maria Grapini.