Topul celor mai eficiente arme pe care le deține Germania

Îngrijorați de faptul că sub influența propagandei ruse tot mai mulți germani încep să creadă că țara lor nu posedă capabilitățile defensive adecvate, specialiștii săptămânalului german „Focus” au întocmit un top al celor mai puternice 10 arme de care dispune Ministerul german al Apărării (Bundeswehr), scrie defenseromania.ro.

Primele trei locuri în clasamentul celor mai eficiente arme pe care le are Germania sunt, în ordine inversă:

Tancul de luptă principal „Leopard 2”, cu o greutate totală de luptă de 62 de tone, este unul dintre cele mai grele tancuri de luptă principale din lume. Arma sa de bază este tunul cu țeava netedă de 120 mm cu 42 de lovituri.

Nr. 2: Eurofighter „Typhoon”

„Leopard 2” este, de asemenea, echipat cu un lansator de grenade de fum și cu două mitraliere de 7,62 mm MG3A1 cu unitatea de foc de 4.750 de cartușe. „Leopard 2” este în prezent tancul standard al Forțelor Blindate al Bundeswehrului. Armata germană echipează de peste un an aproximativ 320 de vehicule „Leopard 2”, dar a luat în calcul înlocuirea versiunii “Leopard 2” cu tancul principal „Panther” lansat de Rheinmetall în 2022.

Bundeswehrul menține, de asemenea, un puternic arsenal de arme aeriene. „Typhoon” Eurofighter este o aeronavă de luptă multirol cu o viteză de peste 2 Mach, dezvoltată în comun în Europa, care poate transporta versiunea aeropurtată a sistemului de rachete de apărare antiaeriană „Iris”-T, furnizată de Germania și Ucrainei, dar și racheta de croazieră „Taurus” pe care guvernul german nu s-a decis încă să o furnizeze Kievului.

Nr. 1: Rachetă de croazieră „Taurus”

Puține alte sisteme de arme au atras atât de multă atenție în ultimele luni precum racheta de croazieră “Taurus”. KEPD-350 “Taurus” are o rază de acțiune de până la 500 de kilometri. În comparație cu alte rachete de croazieră, aceasta zboară mai încet, sub viteza sunetului, dar altitudinea sa de zbor poate coborî chiar și sub 50 de metri.

„Taurus” este folosită în principal pentru distrugerea țintelor masive și solide, cum ar fi fortificațiile. Ghidarea de mare precizie și adaptabilitatea la diferite categorii de terenuri face din Taurus o rachetă greu de detectat de sistemele radar inamice.

Bundeswehrul susține că are în prezent peste 150 de rachete de croazieră „Taurus” operaționale, din care se pare că nu este dispus să furnizeze Ucrainei nici măcar un lot, în pofida presiunilor internaționale nemaiîntâlnite pentru o altă categorie de armament.