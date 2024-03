Picu Apostol Roman, ales președinte al PUSL Galați. „Nu e nimeni mai potrivit”

Filiala PUSL Galați și-a ales, vineri, structura județeană de conducere , în cadrul unui eveniment la care au participat sute de simpatizanți și membri ai PUSL, la Teatrul Dramatic „Fani Tardini”. În funcția de președinte al filialei județene a fost ales, cu unanimitate de voturi, Picu Apostol Roman, cel care a coordonat și până acum activitatea filialei gălățene.

„Cred că Picu este nu doar potrivit pentru acest mandat la conducerea filialei județene, ci cel mai potrivit”, a spus Bogdan Ciucă, vicepreședinte PUSL și prim-vicepreședinte PUSL Galați.

„Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați. Actualii consilieri locali și parlamentarii gălățeni s-au ascuns și stau în anonimat, iar lucrul acesta trebuie să se schimbe. Și am o rugăminte la toți cei prezenți astăzi. Lângă noi, în această sală, sunt oameni de toată isprava, care vor intra în lupta electorală. Să le fim alături și să îi sprijinim”, a transmis Picu Apostol Roman, președintele PUSL Galați și candidatul pentru Primăria Municipiului Galați.

„Mâine e ziua lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu știe dacă se va trezi mâine. De aceea trebuie să facem lucrurile bine astăzi. Am întâlnit aici o echipă care rezonează cu realitatea, cu speranța. Am văzut un Galați mizer. Să văd Strada Domnească doar puțin curată, să văd cum vor să schimbe granitul vechi de 200 de ani, care mai rezista încă 20 de generații, cu granitul lor? Nicăieri în lume oamenii nu își schimbă istoria. Am văzut un oraș despre care nu poți spune nici măcar că afară e vopsit gardul. Picu s-a înhămat la o căruță mare, dar cu acest suport, va reuși”, le-a transmis celor prezenți Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al PUSL.