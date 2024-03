Horațiu Sever Nicu Hirișcău a fost ales sâmbătă președintele organizației PUSL Harghita

Horațiu Sever Nicu Hirișcău a fost ales ieri președintele organizației PUSL Harghita, în cadrul Conferinței Județene a partidului, după ce la începutul lunii martie a ales să părăsească PMP pentru a se alătura umaniștilor cu demnitate, onoare și curaj.

Alături de el a fost astăzi, coordonatorul departamentului de Comunicare al PUSL, Lavinia Șandru și liderul PUSL Mureș, Valentin Constantin Bretfelean.

”Îmi pare foarte bine că am ales să intru în familia umanistă, o familie de oameni serioși. Cu speranță, răbdare, înțelegere și iubire, cu puterea de a o lua de la capăt, de câte ori este nevoie, reușim să urcăm, treaptă cu treaptă, astfel încât la toate alegerile din anul acesta să obținem rezultate notabile pentru acest partid care îl reprezint acum”, a declarat noul președinte al PUSL Harghita, Nicu Hirișcău.

La rândul său, liderul PUSL Mureș, Valentin Constantin Bretfelean l-a felicitat pe colegul său pentru reușita de astăzi. ”E timpul ca în politica românească politicienii să se îndrepte către oameni. Oamenii trebuie să aibă cât mai bune condiții de trai, iar politicienii sunt obligați să se bată pentru asta. Dacă nu fac acest lucru, mai bine să stea acasă”, a declarat Valentin Constantin Bretfelean.

”Din inima Harghitei, din Toplița vă spun că anul 2024 este un an foarte complicat. Este momentul să facem un apel la toată România care a tăcut în toată această perioadă de la 1990 încoace. A tăcut, a stat cu capul plecat, a fost umilită, a suferit, nu a zis nimic. Anul 2024 este anul în care trebuie să vorbească. Acum, ori niciodată. Este pentru prima dată când avem toate alegerile într-un singur an. Acum, România care a tăcut, cetățenii acestei țări, indiferent de naționalitatea lor, trebuie să vorbească pentru că dacă ei vor vorbi în acest an, țara noastră se va schimba”, a declarat Lavinia Șandru.