Alianța Dreapta Unită va cuceri Timișul și Timișoara în următorii patru ani. Alin Nica (Forța Dreptei) și Dominic Fritz (USR), mari favoriți pe 9 iunie!

Organizaţia Timiş a Alianţei Dreapta Unită (ADU) a stabilit candidaţii care vor intra în cursa alegerilor din 9 iunie pentru fotoliul de primar al municipiului Timişoara, în persoana actualului edil, Dominic Fritz (USR) şi a actualului lider al administraţiei judeţene, Alin Nica (Forţa Dreptei) pentru un nou mandat în fruntea Consiliului Judeţean (CJ).

„Pot să vă anunţ cu încredere că am agreat că vom candida în data de 9 iunie cu domnul Alin Nica, drept candidat pentru preşedinţia Consiliul Judeţean Timiş, din partea Alianţei Dreapta Unită. Am agreat mai departe că vom candida şi pe o listă comună la CJ Timiş – USR, Forţa Dreptei şi PMP – şi am mai agreat ca şi peste tot, în judeţ, să candidăm în formulele cele mai câştigătoare pentru a bate noul partid unic PSD-PNL. Pot exista diferite configuraţii, uneori vom candida doar un singur partid, ca să maximizăm şansele să intrăm în Consiliul Local, dar vom avea o soluţie pentru întreg judeţ”, a declarat, vineri, preşedintele USR Timiş, primarul Dominic Fritz, într-o conferinţă de presă.

Fritz a subliniat că pe parcursul negocierilor s-a găsit mai mult decât un consens politic, respectiv, o nouă determinare de a continua buna dezvoltare a Timişoarei şi a judeţului Timiş, dar şi o viziune comună pentru această dezvoltare.

Preşedintele USR Timiş a menţionat că în ultimii patru ani, sub conducerile celor doi lideri, s-au rezolvat mai multe probleme administrative, prin colaborare.

„Amintesc de terenul ultracentral pentru parcare, de aerodromul Cioca, probleme care nu s-au rezolvat de 20 de ani, pe care noi doi, în ciuda diferenţelor noastre, le-am rezolvat în ultimii ani şi menţionez şi colaborarea pe care am avut-o pe Capitală Culturală Europeană în care ne-am unit în beneficiul Timişoarei. Bineînţeles că au existat şi diferenţe, dar subliniez că aceste diferenţe nu au fost personale. Între Alin Nica şi mine au fost diferenţe politice (…). Mă bucur că Alin Nica a acceptat provocarea de a continua mandatul lui ca preşedinte al CJ cu susţinerea Alianţei Dreapta Unită şi vă asigur că vom da totul pentru a câştiga”, a încheiat Dominic Fritz.

Preşedintele CJ Timiş, Alin Nica, a arătat, în context, că noua alianţă ADU apără valorile Timişoarei, dând un semnal pentru întreaga ţară că Timişoara, aşa cum a fost în 1989, este şi va fi un far al păstrării valorilor pentru care aici s-a murit.