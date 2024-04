Umilirea României, pe tema Schengen, de către Austria continuă. Eurodeputatul Eugen Tomac: Am fost supus în mod abuziv și discriminatoriu unui proces de verificare pe aeroportul din Viena!

Deși România a devenit parte a acordului Schengen pentru frontierele aeriene și maritime, tot mai multe cazuri sunt semnalate în care români, inclusiv europarlamentari, nu beneficiază de această libertate de circulație fără controale suplimentare, plasând sub semnul întrebării conceptul de libertate de mișcare europeană.

Europarlamentarul Eugen Tomac a relatat, într-o postare recentă pe Facebook, că a fost verificat de polițiştii austrieci pe Aeroportul din Viena, chiar dacă țara noastră a intrat în Schengen cu frontierele aeriene şi maritime.

„Scandalos, este pur și simplu scandalos și revoltător. Am aterizat acum la Viena și, cum am coborât din avion, am fost supus în mod abuziv și discriminatoriu unui proces de verificare de către poliția lui Karner, în condițiile în care suntem oficial de o săptămână în Schengen. Dacă Guvernul Nehammer nu încetează această formă de discriminare imediat, voi cere viitoarei Comisiei Europene, dacă va dori votul meu, să acționeze la CJUE acest abuz de putere.