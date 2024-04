Patru vernisaje și încă o ediție a competiției de pictură live, în luna aprilie, în spațiile Celulei de Artă

Luna aprilie aduce in spatiile galeriei neconventionale Celula de Arta patru noi vernisaje: pe 11 aprilie, la Art Safe (in incinta Combinatului Fondului Plastic, str. Baiculesti nr. 29), expozitia artistului Beaver, Gray Area, pe 14 aprilie deschiderea sezonului Galeriei Verticale din incinta Random Space (str. Popa Petre nr. 21) cu expozitia Metal Poetry si un live performance de sculptura sustinut de artista Cristina Dinu, pe 19 aprilie Locus Sigilli, a artistei Laura Sima, la Celula de Arta din Bd. Carol, nr. 53 si pe 27 aprilie expozitia de arta cu vanzare re-LEAF, la salonul permanent din Palatul Bragadiru, (Calea Rahovei nr. 147 – 153), un eveniment conex al competitiei de pictura live Art Battle, care va avea loc in aceeasi data.

Un mare de griuri intre concepte diametral opuse

Pe 11 aprilie, incepand cu ora 18:00, in cadrul Combinat Open Doors 7, un proiect The Institute, va avea loc vernisajul expozitiei Gray Area, a artistului Beaver, despre care Andreea Eliza Petrov, din echipa Celulei de Arta, spune:

„Gray Area” este un univers care vrea sa te absoarba. Te provoaca. Se joaca. Exista dezinhibat. Incalca regulile intentionat. Este un contrapunct. Te irita zambind. Este prieten cu pop-art-ul. Imbratiseaza o estetica „highbrow kitsch” – dupa cum declara chiar artistul – si se mandreste cu asta. Cliseele specifice kitsch sunt modelate cu nesat in noi si noi forme, ca o plastilina moale, asmutite de o intrebare provocatoare: „de ce nu?”.

Griul este un refren. Este un teren de joaca. Este un sol fertil pentru orice il intereseaza mai presant pe artist, nascand multiple subteme si infinite posibilitati. El creeaza un efect de colaj prin suprapunerea unor forme, ca decupate, care il fragmenteaza. El aduce in discutie un duel intre culoare si non-culoare, intre plat si pictural, parcurgand linia fina dintre armonie si disonanta, ordine versus haos, placut versus neplacut.”

Beaver este artist plastic contemporan care a studiat grafica dar e mult mai interesat si preocupat de pictura. In general picteaza in ulei dar se joaca si cu alte materiale. Tematic si stilistic este foarte divers, fie lucreaza cu meticulozitate si realist, fie puternic abstract. Spectrul sau ideatic porneste de la visceralitati baroce, trece prin porniri vulgare si ajunge in absurd existential plin de umor.

in mijocul procesului de creatie – performance de sculptura live

In cadrul vernisajului de pe 14 aprilie, de la Galeria Verticala din incinta Random Space, Cristina Dinu, sculptor metalist, indeamna privitorii la contemplare, prin expunerea conceptul ei, „Metal Poetry”: un performance sculptural unde materia prima bruta, rece intalneşte dorinta arzatoare a artistului de a crea, transmite şi surprinde metaforele vietii intr-un mod spontan si jucaus. Un spectacol vizual si auditiv, in aer liber, ce va scoate simturile din rutina cotidianului, dar si o provocare pentru public, de a trai si de a experimenta pe propria piele, alaturi de artista, focurile creatiei, timp de o ora.

Cristina Dinu, nascuta in Bucureşti (9 mai 1987), si-a inceput incursiunea in drumul artei, in anul 2008, ca artist restaurator (metal). S-a specializat (master) in anul 2015, in cadrul Universitatii Bucureşti, ca restaurator/conservator, in Ştiinta onservarii/Restaurarii operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate, in cadrul masteratului interdisciplinar.

Expozitia este deschisa publicului la Random Space, pe strada Popa Petre, nr. 21, pana pe 26 mai.

Despre identitate, intr-o lume care ne arunca in anonimat

Pe 19 aprilie, in spatiul acvariu al Celulei de Arta din Bd. Carol nr. 53, va avea loc si vernisajul expozitiei „Locus Sigilli” prin care artista Laura Sima isi propune sa recupereze un discurs identitar aflat la intersectia dintre obiectele purtabile si imagine, dintre amprenta unei stampile si bijuterie intr-o perioada in care mass-media si retelele sociale au, in final, efectul contrar – ne arunca in anonimat.

Laura Sima este designer de bijuterie, cu practici de lucru interdisciplinare intre grafica si obiect. Are la baza studii in Comunicare Sociala, este doctor in Filologie al Universitatii din Bucuresti, Şcoala Doctorala Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu, Centrul de Excelenţa in Studiul Imaginii.Expozitia va putea fi vazuta la orice ora pana pe 19 mai.

Arta in editie limitata si competitie live de pictura

Pe 27 aprilie, in cadrului celei de-a treia editii a competitiei de pictura live Art Battle de la Palatul Bragadiru, va avea loc si deschiderea expozitiei re-LEAF, ce continua conceptul LEAF (Limited Edition Art Fair), festivalul de arta in serie limitata ce isi propune sa prezinte publicului serii mici de lucrari de arta realizate prin cianotipie, serigrafie, colaj, gravura, fotografie analog, daguerotipie, grafica, monotip, print, lucrari originale sau copii personale inspirate de opere celebre, toate cu preturi accesibile, pentru toti iubitorii si colectionarii de arta.

Mai multe detalii atat despre artistii care expun la re-LEAF, cat si despre cei care vor fi selectionati pentru competitia Art Battle se vor gasi in curand pe Facebook si Instagram Celula de Arta.

Pana pe 14 aprilie va mai putea fi vazuta la Celula de Arta din Bd. Carol nr. 53 si expozitia My Light Darkness, a artistei Medeea Stanescu iar pana pe 26 aprilie, la salonul permanent al Celulei de Arta de la Palatul Bragadiru, si expozitia Glorii a artistului Sebastian Beianu.

Celula de Arta a debutat in 2017 ca un spatiu cu deschidere stradala, care si-a propus sa permita lucrarilor sa evadeze din spatiul clasic al galeriei, pentru a interactiona cu un public nou, care nu obisnuieste sa participe la vernisaje; in acest context, nemaiexistand o bariera fizica si temporala intre obiectul de arta si privitor, se creeaza un dialog liber, direct si nonconformist.

Galeria vine in sprijinul creatiei contemporane in ariile tematice ale artelor vizuale si incurajeaza dezvoltarea de noi forme de expresie artistica accesibila la orice ora, in spatiul-vitrina de pe B-dul Carol nr. 53, pentru publicul stradal.

Cu o prezenta de peste 6 ani pe scena artei din Bucuresti, Celula de Arta a sustinut peste 200 de evenimente (expozitii, performance-uri, live-uri). Incepand cu anul 2022, Celula de Arta si-a extins activitatea printr-un Pop-Up Window in cadrul programului Feat. Kulterra, ce gazduieste „arta in vizita”, dar si la Galeria Verticala din incinta Random Space, la ArtSafe, singurul depozit profesional si autorizat de arta si obiecte de colectie din Romania si la Palatul Bragadiru, gratie sprijinului oferit de Bulevart.