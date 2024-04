Candidatul PNL-PSL la Primăria Sectorului 1, George Tuță, revoltat: Clotilde Armand ignoră munții de gunoaie din sectorul 1. Acest dezastru trebuie oprit!

Gunoaiele din Sectorul 1 reprezinta un adevarat pericol pentru cetateni. Este semnalul tras de George Tuță, candidatul PNL-PSD la Primăria Sectorului 1, si de către ministrul mediului Mircea Fechet. In urma controalelor care s-au facut in ultima vreme a reiesit ca situatia nu s-a schimbat deloc. Mai grav este faptul, susține Tuță, ca Primaria Sectorului 1 nici macar nu a sesizat autoritatile competente in legatura cu gunoaiele pe care le lasa unii cetatenti pe proprietatile private care nu sunt ingradite.

Scandalul gunoaielor din Sectorul 1 continuă. Deșeurile găsite la orice colț de stradă au devenit un pericol pentru cetățeni. George Tuță, candidat pentru primăria sectorului 1, trage un semnal de alarmă.

”Am vazut ca Primaria Sectorului 1 ignora muntii de gunoaie din sectorul 1. Se face ca ploua si nu e treaba primariei. Nu suntem pregatiti in Sectorul 1. Nu avem nicio insula de ecologizare. De la 1 ian si toboganele trebuie inchise. Oamenii nu o sa aiba unde sa duca gunoaie. Din pacate cu administratia asta suntem intr-o situatie foarte complicata. Aceste pubele de pe strada sunt urate si periculoase. Sectorul 1 a ramas in urma. Acest dezastru trebuie oprit”, spune George Tuță.

La rândul său, ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține că situația este cu atât mai gravă cu cât sector nu este beneficiarul unor contracte importante pentru salubrizare și colectarea deșeurilor.

”Sectorul 1 nu este beneficiar al contractului de finanatare privinta centrelor de colectare cu acord voluntar, adica locul din apropierea localității. Dacă ai un sac de moloz, si am vazut multi aici, mergi la un astfel de punct de colectare si te debarasezi de deseuri”, a explicat și Mircea Fechet, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.