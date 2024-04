Distracție în studio pentru Nadia și campionii de la gimnastică!

Familia gimnasticii românești are o melodie proprie, iar sportivii din lotul național și marea campioană Nadia Comăneci au cântat imnul „Punctul pe I” , pe versurile lui Adrian Păunescu.

Înainte de Europenele de gimnastică din Italia, componenții loturilor naționale s-au relaxat pentru câteva ore și și-au etalat talentul artistic într-un cadru inedit!

Distracția și voia bună au fost cuvintele de bază la înregistrarea imnului gimnasticii românești.

„Acest cântec este un im al gimnasticii, al familiei gimnasticii și sunt foarte recunoscător pentru asta. Gimnastica este un sport cu tradiție, iar acest imn ne dă un impuls pentru a performa mai departe și pentru a rămâne în istorie. Este un imn ușor de învățat, am reținut rapid cele mai importante versuri: Noi suntem gimnaștii României și punem punctul pe I” – Andrei Muntean, gimnast calificat la JO Paris 2024.

Fetele, calificate cu echipa la Jocurile Olimpice de la Paris, au fost dezinhibate și s-au simțit ca la o petrecere: au cântat și s-au mișcat în ritmul muzicii.

„Ne-am simțit foarte bine, ne-am distrat mult. Nu am avut deloc emoții, am fost foarte degajată, am cântat și am dansat. Mie îmi place muzica foarte multe, ascult orice gen muzical. Gimnastica românească avea nevoie de un imn, iar acesta este perfect” – Sabrina Voinea, gimnastă calificată la JO Paris 2024.

„Tricolorii” sunt convinși că melodia va „prinde” rapid, pentru că versurile sunt ușor de învățat, iar ritmul piesei este unul alert.

„Mi-a plăcut foarte mult în studio, mai ales că am avut colegii lângă mine și am cântat cu bucurie și veselie. Nu mi se pare că am voce și talent muzical, dar cel mai bine s-au descurcat trapperii noștri. Nu a durat mult să învățăm melodia, versurile sunt ușor de memorat” – David Gavrilovici, campion mondial și european la gimnastică aerobică.

În link-ul atașat găsiți interviuri cu Andrei Muntean, Sabrina Voinea și David Gavrilovici, ilustrație specială making off din studio și din sala de gimnastica (filmare cu un cor de 90 de copii), și videoclipul/imn al gimnasticii.