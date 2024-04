Drulă îl „pulverizează” pe Cîrstoiu: „Nu are nici în clin, nici în mânecă cu administrarea unei capitale cum e Bucureştiul!”

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, i-a reproşat lui Cătălin Cîrstoiu, candidat susţinut de PSD şi PNL la PMB, că „nu are nici în clin, nici în mânecă” cu administrarea unei capitale cum este Bucureştiul şi că ar fi „arogant”.

„Nu are nici în clin, nici în mânecă cu administrarea unei capitale cum e Bucureştiul. Nu are vocaţie, nu a fost pasionat de asta. Omul e medic. Am mai avut un experiment cu un medic, care nu s-a terminat bine, s-a terminat cu şpagă în canapea; Oprescu acum e fugit în Grecia. Pe de altă parte, pare de o aroganţă cum nu am mai întâlnit de multă vreme în politica din România. Îl întreabă colegii din presă … „Ne explicaţi, vă rog frumos, ce faceţi cu consultaţiile? Vă trimiteţi pacienţii de la public la privat? Nu e în regulă, nu e legal. Sunt conflicte de interese”. a spus el, pentru B1 Tv.

Drulă a criticat şi partidele din coaliţia de guvernare pentru faptul că au stabilit candidaţi comuni „împotriva primarilor USR” fără să propună proiecte concrete pentru administraţie.

„Este o bătaie de joc la adresa bucureştenilor, în primul rând. Miza lor a fost să pună candidat comun împotriva primarilor USR, a lui Nicuşor Dan. Nu am primit niciodată explicaţie de ce fac asta. Ce vreţi să faceţi? Mai multe piste de bicicletă? Să cumpăraţi mai multe autobuze? E ceva ce vă deranjează? Nu, să nu mai fie Nicuşor Dan, că nu se mai poate fura la Primăria Capitalei – de fapt, asta e miza. Întâi au luat decizia asta, după aia au ţinut România cu sufletul la gură, în timp ce ei interpretau toţi mimica şi grimasele doamnei Firea: e supărată, e foarte supărată, poate nu e chiar aşa supărată… L-au scos un pic pe la târg şi pe domnul Burduja şi până la urmă a apărut candidatul surpriză, domnul Cîrstoiu”, a spus Drulă.

Cătălin Drulă l-a comparat pe Nicuşor Dan şi cu Cristian Popescu Piedone, evidenţiind că actualul edil general „s-a apucat de asanat finanţele” Capitalei şi că Bucureştiul a obţinut un rating bun în mandatul său. Drulă a mai remarcat lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare şi achiziţiile de mijloace de transport în comun. Pe de altă parte, liderul USR a subliniat importanţa dezvoltării reţelei de transport alternativ şi a pistelor de biciclete.