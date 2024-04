Simona Bucura-Oprescu, vești bune pentru pensionari: Am venit cu o formulă ca pentru muncă și contributivitate egale să aibă un cuantum al pensiei egal, indiferent de legea pensiilor pe care au ieșit!

Pentru milioane de români, data de 1 septembrie este extrem de importantă, dat fiind că intră ăn vigoare noua lege a pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a explicat care este metoda prin care seniorii pot beneficia de o pensie mai mare.

În ultima perioadă, în România, creșterea pensiilor a devenit un subiect de mare interes, având în vedere apropierea intrării în vigoare a noii legi a pensiilor, programată pentru 1 septembrie 2024.

Atât pensionarii cât și familiile acestora așteaptă cu nerăbdare majorarea nivelului pensiilor pentru a avea parte de un trai mai stabil și mai confortabil. Pentru mulți dintre aceștia, pensia reprezintă principala sursă de venit, iar orice ajustare pozitivă ar putea avea un impact semnificativ asupra calității vieții lor și a familiilor lor.

Aceștia se bazează pe promisiunile Guvernului, conform cărora pensiile a aproximativ trei milioane de români ar urma să fie crescute, unele chiar cu 100%. Simona Bucura Oprescu, invitată în emisiunea „În fața națiunii” de la Antena 3, a explicat că toate modificările sunt concepute pentru a veni în sprijinul beneficiarilor.

„Noi, în noua lege, primul lucru pe care l-am făcut este acela de a veni cu o formulă care să ne ducă în zona ca pentru muncă și contributivitate egale să ai un cuantum al pensiei egal, indiferent de legea pensiilor pe care ai ieșit. Beneficiezi de pensie din 1966 până astăzi, pentru că am avut stagii de cotizare diferite, atât stagii minime cât și stagii complete, am avut indici de corecție, am avut o legislație diferită în ceea ce privește pensiile. Și atunci principalul obiectiv al reformei este acela de a aduce echitate în sistemul public de pensii.

Alt obiectiv important al noii legi a pensiilor reprezintă creșterea sustenabilă, astfel încât și românii să aibă pensii decente, mai bune, respect după o viață de muncă. Dacă în Uniunea Europeană avem o medie de 13,6% din PIB pentru cheltuiala cu pensiile, în România, pensiile din sistemul public erau undeva la 9%. Acesta a fost și motivul pentru care am avut această bătălie de a fi gata cu legea pensiilor la timp, de a renegocia cu comisia astfel încât să eliminăm 9,4 din PIB și să putem să creștem pensiile românilor”, a explicat Simona Bucura Oprescu la Antena 3 CNN.

Suma suplimentară pe care românii o vor primi în urma recalculării pensiilor va fi determinată în funcție de mai mulți factori. Printre aceștia se numără punctele de stabilitate, care vor contribui la o majorare mai semnificativă a veniturilor.

”Punctele de stabilitate ne ajută în special să adecvăm pensiile cu venituri mici. De exemplu, în indemnizația minimă socială, avem 1,2 milioane de români. Avem și români care au intrat, din cauza faptului că au intrat prin pensie din invaliditate, poți intra în pensia de invaliditate chiar dacă ai o singură zi de muncă dar, din păcate, ai avut un accident de muncă, ți-ai pierdut capacitatea de muncă și obții pensie de invaliditate. Dar avem și români care au 35 de ani de cotizare pe salariul minim pe economie și care au tot 1281 de lei pensia minimă. Și atunci, pentru a face și aici o adecvare a pensiilor, am venit cu aceste puncte de stabilitate”, a mai spus ministrul Muncii.