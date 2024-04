Eurodeputatul Maria Grapini pune „punctul pe i”: Protejarea sănătății este mai importantă decât sporul pentru condiții grele de muncă!

Eurodeputatul Maria Grapini, membru în grupul S&D, a avertizat că protejarea sănătății este mai importantă decât sporul pentru condiții grele de muncă, reiterând, în context, necesitatea îmbunătățirii condițiilor de lucru.

“Noi suntem obligați, pentru a crea aceleași condiții lucrătorilor în piața internă a celor 27 de state, să asigurăm condiții, spun eu, normale de lucru, asta însemnând că trebuie să dispară și condițiile grele de muncă și condițiile periculoase. Companiile private sunt interesate pentru că trebuie să dea niște sporuri la acei angajați care lucrează în condiții deosebite și sunt interesate. Sigur că trebuie să aibă și capacitatea, posibilitatea de capitalizare pentru ca să poată să facă acest lucru. Oamenii care au lucrat deja nu sunt afectați de lege!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, scopul final al acestei legi, care nu îi afectează pe cei care au lucrat, până acum, în grupa unu sau grupa doi de muncă este să se ajungă, în final, la eliminrea condițiilor periculoase de muncă.

De menționat că europarlamentarul Grapini a precizat, recent, că Legea pensiilor corectează inechitățile legate de cuantumul pensiei în funcție de anul în care s-a ieșit la pensie, pentru cei care au același număr de ani lucrați la aceleași locuri de muncă și introduce un coeficient de stabilitate care stimulează munca.

“ E nevoie de soluții constructive. Legea aduce niște îmbunătățiri și am să vi le spun: sunt îmbunătățiri pentru care eu am luptat când eram președinte de patronat. În primul rând aduce, dacă vreți, o echitate, pentru că fiind foarte multe legi din 1990 încoace pentru pensii, erau persoane care ieșeau un ani diferiți, în 1998, în 2000, în 2005, care lucrau același număr de ani, în aceeași profesie și aveau o pensie diferită. Această lege rectifică această greșeală pentru că nu era de vină cetățeanul că s-a modificat legea pensiei și odată se calculau pe ultimii 5 ani, altă dată cu ultimul an, altă dată pe toți anii. Această lege corectează acest lucru! ”, a precizat eurodeputatul Grapini.

În al doilea rând, a mai spus Maria Grapini, legea introduce acest coeficient de stabilitate. Eurodeputatul a susținut că, în cazul firmei domniei sale, oferea un spor de fidelitate celor care stăteau cel mai mult, pentru că, a adăugat aceasta, e foarte greu să ai o schimbare a forței de muncă într-o companie.

“Este bine că se dă acest punctaj. Legea nu este perfectă, dar este un început de a aduce, dacă vreți, această ridicare la un nivel echitabil”, a opinat Grapini.

De reamintit că la începutul lunii trecute, europarlamentarul Grapini, cerea, în cadrul unei intervenții tranșante, ca noua lege a pensiilor să elimine inechitățile create de modificarea de mai multe ori a acestei legi în ultimii 35 de ani. Potrivit eurodeputatului Grapini, această situație a dus ca oameni care au lucrat același număr de ani și în aceeași activitate/profesie, să aibă pensii diferite.

“Din punctul meu de vedere, cel mai grav este faptul că pensionarii sunt traumatizați, avansându-se, în media și nu numai, tot felul de variante de majorări și recalculări de pensii. Haideți să ne amintim de cât timp discutăm pe marginea acestei legi care are, până la urmă, o intenție bună!”, preciza Maria Grapini.

În opinia eurodeputatului umanist, legea pensiilor trebuie să corecteze inechitățile, spre exemplu, în care doi oameni care au lucrat același număr de ani pe profesii și responsabilități similare și care, astăzi, au pensii diferite, trebuie să aibă, după recalculare, aceleași pensii.

Nu în ultimul rând, eurodeputatul Grapini a punctat faptul că ideea eliminării acestor inechități din sistemul de pensii trebuie explicată foarte bine milioanelor de pensionari.

Mai mult, Maria Grapini a cerut o responsabilitate mai mare din partea decidenților pe marginea acestui subiect pentru a nu crea așteptări false seniorilor României.