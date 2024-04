George Simion, implicare totală. AUR pune la dispoziția medicilor de familie 40 de mașini pe care să le folosească pentru deplasările în teritoriu!

Alianța pentru Unirea Românilor pune la dispoziția medicilor de familie 40 de mașini pe care să le folosească pentru deplasările în teritoriu. Primele două mașini au fost deja redirecționate medicilor de familie din Mureș și Teleorman, în cadrul unui eveniment care a avut loc în fața Ministerului Sănătății, în prezența președintelui AUR, George Simion.

„Încercăm să întoarcem acești bani din subvenții, care sunt exagerat de mulți și pentru care am avut nenumărate proiecte de lege, fie pentru a le reduce, fie pentru a le tăia sau pentru a construi un spital. Vrem să întoarcem acești bani românilor într-o formă sau alta. Asta este forma pe care am găsit-o, având în vedere că, în mod repetat, guvernele Cîțu, Ciucă și Ciolacu nu ne-au lăsat să construim un spital. Am făcut aceste autocamioane în România, le-am dotat în România, s-au tratat, au fost văzuți de medici peste 20 de mii de pacienți și avem în plan să dezvoltăm proiectul acesta pentru sănătatea românilor: „AUR pentru sănătate”. După cele 40 de mașini, dintre care două le vom înmâna medicilor de familie din Teleorman și Mureș, vom construi de la zero centre optometrice regionale și vom da ochelari de vedere în mod gratuit, fără să le luăm bani românilor. Dar totul după campania electorală, pentru a nu se interpreta. S-au speriat la început mulți când au văzut aceste camioane, au cerut să acoperim sigla AUR, să nu se știe, nu au vrut să ne dea autorizație. Același lucru am văzut și în cazul de săptămâna trecută cu spitalul de la Marie Curie, care, pur și simplu, pentru că nu era din partea lor și nu le aducea lor beneficii, nu era luat în gestiune și copiii stăteau în condiții mizere. Trebuie să scăpăm de mentalitatea asta și sunt dispus să dau mâna cu oricine vrea să facă bine românilor”, a declarat George Simion, președintele AUR.

Zilele următoare Alianța pentru Unirea Românilor va trimite cadrelor medicale din teritoriu și celelalte mașini. În acest context, AUR face apel către toți medicii de familie care au nevoie de o mașină pentru a se deplasa la pacienții din mediul rural să aplice pe https://caravanamedicala.ro/medicipentrusateletarii/.

„Sunt bucuros să mai facem un pas spre dezvoltarea spitalului mobil AUR, proiect pentru care nimeni nu ne dădea nicio șansă. Însă, iată că venim după o experiență acumulată în peste 25.000 de kilometri merși prin țară, după peste 20.000 de pacienți, peste 50.000 de investigații medicale făcute în 110 localități ale României. Peste tot pe unde am fost am avut ceva de învățat. Am văzut peste tot durerea oamenilor, sărăcia în care trăiesc și suferința că nu au resursele necesare să se îngrijească de sănătatea lor. Am văzut disperarea în ochii lor când medicii noștri le diagnosticau vreo problemă medicală și vedeam pe fața lor că știau că nu vor putea să se consulte la spital și să se trateze. Am fost bucuros când am deschis în ianuarie o nouă acțiune a spitalului mobil și am reușit să operăm până acum 50 de pacienți diagnosticați cu cataractă cu ajutorul medicului și colegului nostru, Ștefan Oprea”, a declarat Mihai Enache, coordonatorul proiectului Caravana Medicală AUR.

Potrivit acestuia, în cadrul Caravanei a descoperit un fapt îngrijorător despre care nu se vorbește foarte mult, și anume mizeria și lipsa de resurse cu care se confruntă medicii de familie din România.

„Poate unul din cele mai emoționante momente din Caravana Medicală a fost atunci când un doctor din Neamț a lăcrimat când a intrat în cabinetele noastre medicale și a spus, cu rușine, că nu știe să folosească aparatura noastră nouă și de ultimă generație, pentru că ei de regulă nu au aparatură medicală, iar cei care au o au veche de zeci de ani. De asta au rămas puțini medici de familie în țară, mulți au ales să plece în străînătate”, a adăugat Mihai Enache.

Acesta a prezentat situația dintr-o localitate din Prahova, acolo unde medicul de familie merge o dată la două săptămâni în localități, doar pentru 3 ore.

„Ieri am fost în comuna Lăpuș, din județul Prahova al baronului cu Lamborghini, cu Maserati și cu toate proprietățile de zeci de milioane de euro, și acolo oamenii ne spuneau că au un medic de familie care vine o dată la două săptămâni, joia, câte 3 ore la o comună cu câteva mii de locuitori. În timp ce vedem exemple multe de medici care, folosind sprijin politic, folosind resurse publice, se îmbogățesc pe spinarea unor pacienți pe care îi plimbă, când e ușor și pe bani mulți la clinicile lor private, când este mai greu, la spitalele publice pe care le conduc. Pentru acești medici de familie de care cei mai amărâți au nevoie, am decis să deschidem și această etapă a spitalului mobil AUR și să îi sprijinim prin oferirea spre utilizare a mașinilor achiziționate de noi în acest scop”, a conchis Mihai Enache

Acțiunea face parte din programul „Medici pentru satele țării” și vine ca o continuitate pentru Caravana Medicală AUR, în urma căreia au fost consultați și tratați peste 20 de mii de români din mediul rural care nu aveau acces la sistemul sanitar.

„Ne aflăm aici pentru a acorda un sprijin medicilor de familie din zonele rurale, acei medici care sunt neglijați de autorități și al căror rol este esențial în medicina primară și în bunăstarea cetățenilor. Acest rol nu a fost înțeles de către autorități. În Franța rolul medicului de familie este important, acesta oferind o gamă largă de îngrijiri primare și având autonomia în a prescrie tratamente și în a conduce testele diagnostice. În Franța găsim o mai bună distribuire a medicilor de familie între mediul rural și urban., între timp ce în România zonele rurale sunt subservite. Explicația care poate motiva acest lucru ste reducerea taxelor sau oferirea de facilități, cum ar fi domiciliul sau mașini, medicilor din zonele rurale”, a declarat Oana Macarie, medic specialist în Franța și voluntar în Caravana Medicală AUR.

„Numărul absolvenților de medicină din România este de două ori mai mare decât media europeană. Suntem pe primul loc în UE la numărul de absolvenți de medicină și, cu toate acestea, 75% pleacă din țară. Motivele sunt foarte simple. Primul ar fi birocrația excesivă. Medicul de familie în România a ajuns să fie practic un angajat al caselor de asigurări care compensează medicamente. Nu înțeleg de ce pregătim timp de 10 ani medicii pentru ca după aceea să îi folosim ca niște contabili. Al doilea motiv este finanțarea sistemului, mai exact subfinanțarea medicinei de familie – la noi 5% din bugetul sănătății este alocat medicinei de familie, în vreme ce în Polonia e 13%. A treia problemă este impredictibilitatea. Anul trecut au crescut veniturile medicilor de familie, pentru ca la începutul acestui an să fim amenințați că se vor reduce la jumătate. Cum poți să crești salariile asistenților, să faci investiții, ca după aceea să ti se reducă cu 50% venitul?”, a spus medicul de familie Cristian Vântu.