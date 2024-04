Nicușor Dan îl „pulverizează” pe Cristian Popescu Piedone

Lupta pentru Primăria Capitalei a început. Primii care au ieșit la atac sunt Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan. Totul a plecat de la cele două tricouri cu mesaje afișate de cei doi. Cristian Popescu Piedone s-a pozat ținând în mâini un tricou cu inscripția „Și eu sunt interlop”, în timp ce Nicușor Dan i-a răspuns ironic, cu o altă fotografie: „#ȘtimToți”.

Acum, Nicușor Dan explică gestul său, precizând că nu i-a numit interlopi pe toți fanii lui Piedone, punctând că are mult respect pentru bucureșteni.

”Am spus că Piedone e susținut de interlopi. Asta nu înseamnă că toți oamenii care îl susțin sunt interlopi. N-am spus niciodată asta. Am mult respect pentru toți bucureștenii, inclusiv oamenii care intenționează să-l voteze pe Cristian Popescu Piedone. Domnul Piedone este un interlop. Doar faptul că nu avem instituție în statul ăsta, face ca dumnealui să fie în libertate. Asta e opinia mea’‘, a spus primarul.

Totodată, Nicușor Dan a scos în evidență, din nou, problemele pe care rivalul său le-a avut cu legea, fiind condamnat penal.

”În primul rând, el este un condamnat penal. Din 2018 a fost condamnat penal, într-adevăr, cu amânarea pedepsei, pentru că a semnat niște acte nelegale pentru membri ai familiei sale. Apoi a scris presa…Din păcate, suntem o țară fără instituții, sunt nefuncționale. A scris presa de mai multe cazuri în care licitații au fost împărțite în loturi mai mici, ceea ce e profund ilegal, pentru a fi atribuite unor cunoscuți, prieteni, colegi de partid. A scris presa de câteva cazuri de autorizații în care se dau etaje în plus. Dacă aș sta două zile în arhiva Primăriei Sectorului 5, pariez că aș găsi 100 de autorizații ilegale cu mulți metri pătrați în plus. Domnul Cristian Popescu Piedone a venit vineri și și-a depus candidatura și a prezentat acel tricou «Și eu sunt interlop», iar noi, ca să facem o glumă, am luat o poză de la un meci de acum 3-4 săptămâni în care am pus tricoul acela”, a spus Nicușor Dan la Digi24.