Sondajul „CE FEL DE CITITOR EȘTI? Lectura, o pasiune în continuă schimbare

Cum și ce mai citesc românii? Cum se raportează la inteligența artificială? Ca să afli, participă! Câștigă un ebook reader de ultimă generație participând la sondajul „CE FEL DE CITITOR EȘTI?”!

Asociația AdLittera lansează sondajul „Ce fel de cititor ești?”, un proiect de cercetare a pieței inedit în România, menit să aducă lumină asupra preferințelor, obiceiurilor și percepțiilor cititorilor în ceea ce privește consumul de cultură și interacțiunea cu tehnologia.

„Testele PISA arată că în ultimii zece ani rata analfabetismului funcțional din România a fost între 40 și 45% (segment de vârstă 7-14 ani, în mediu urban). Abandonul școlar prematur mărește cu 15% această rată. În mediul rural procentele sunt și mai mari, iar tendința este de creștere de la un an la altul. Educația culturală și combaterea analfabetismului funcțional sunt aspecte cruciale pentru viitorul României”, declară Ciprian Burcovschi, Președinte Asociației AdLittera.

Acest sondaj are ca obiectiv cercetarea preferințelor și comportamentelor cititorilor români în ceea ce privește consumul de cultură și interacțiunea cu tehnologia, inclusiv cu inteligența artificială. Prin intermediul său, organizatorii doresc să obțină date relevante despre preferințele de lectură, frecvența de citire, sursele de informare culturală, precum și modul în care cititorii interacționează cu inteligența artificială în procesul lor de descoperire și consum de cultură. Sondajul se adresează oricărei persoane interesate de sfera culturală și este menit să ofere informații valoroase pentru cercetători, profesioniști din industria culturală și pentru publicul larg.

În plus, prin introducerea unei componente inovatoare, sondajul vizează și înțelegerea modului în care cititorii interacționează cu Inteligența Artificială în procesul lor de descoperire și consum de cultură, precum și felul în care românii percep statutul Inteligenței Artificiale în câmpul cultural.

Durata completării este de maximum 15 minute, iar participanții pot câștiga cărți și accesorii pentru cărți și bibliotecă, prin tragere la sorți, săptămânal. La finalul sondajului, un participant se va bucura de marele premiu, care constă într-un ebook reader de ultimă generație. Se asigură confidențialitatea și anonimatul răspunsurilor pentru a încuraja respondenții să ofere informații sincere și deschise.

Fiecare participant are ocazia de a-și exprima opinia și de a contribui la o mai bună înțelegere a comportamentului de consum cultural în societatea românească contemporană. Rezultatele obținute vor furniza date valoroase pentru cercetători, profesioniști din industria culturală, publicitarilor, instituțiilor publice sau organizațiilor private ancorate în educația culturală, precum și pentru publicul larg interesat de acest subiect.

Asociația AdLittera a realizat un sondaj asemănător în urmă cu 10 ani, centrat însă numai la consumul de cultură scrisă. „Suntem nerăbdători să înregistrăm și să analizăm evoluțiile în percepții și comportamente în raport cu acea perioadă”, transmit organizatorii.

„Sondajul «Ce fel de cititor ești?» este o inițiativă de cercetare importantă pentru a înțelege modul în care oamenii interacționează cu cărțile și tehnologia în lumea modernă. Suntem încântați să facilităm această cercetare și să aducem contribuții semnificative la înțelegerea fenomenului cultural contemporan”, conchide Ciprian Burcovschi.

Contribuția publicului în completarea și diseminarea chestionarului este importantă. Pentru a participa la sondaj și pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați https://survey6.adlittera.com .